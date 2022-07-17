Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны — Finance.ua

Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны Сегодня 10:29 — Личные финансы

Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны

Из-за войны многие пенсионеры уехали из Украины и теперь не могут получить пенсии, поскольку раньше выплаты им доставляла Укрпочта. Также не могут получить пенсии и украинцы, которые сейчас находятся в оккупации. Пенсионеры, которые в военное время в Украине не смогли получить начисленные пенсионные выплаты, могут обратиться в органы Пенсионного фонда, если прошло не более трех лет.

Об этом сообщила Социальная информационная платформа.

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Так, ежемесячно после окончания выплатного периода Укрпочта предоставляет в Пенсионный фонд информацию о невыплаченных средствах. Формируются дополнительные сведения для выплаты этих средств в следующем месяце. Если и по дополнительным сведениям человек не получил денег, они засчитываются еще в следующем месяце. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение 6 месяцев.

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Если пенсионер не получил деньги через полгода, выплаты аккумулируются и при обращении в Пенсионный фонд в течение полугода гражданин получит их все. Если больше года не получал деньги — при обращении в органы ПФУ сначала украинец получит задолженность через год, а потом деньги в остатке будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии.

Эти правила действуют не только для оказавшихся в оккупации украинцев, но и для тех, кто выехал за границу, они по возвращении в страну могут получить свою пенсию. Для этого также следует обращаться в сервисный центр Фонда.

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На пенсии По материалам:

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