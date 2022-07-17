Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны — Finance.ua
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Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны

Личные финансы
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Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны
Назван максимальный срок хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны
Из-за войны многие пенсионеры уехали из Украины и теперь не могут получить пенсии, поскольку раньше выплаты им доставляла Укрпочта. Также не могут получить пенсии и украинцы, которые сейчас находятся в оккупации. Пенсионеры, которые в военное время в Украине не смогли получить начисленные пенсионные выплаты, могут обратиться в органы Пенсионного фонда, если прошло не более трех лет.
Об этом сообщила Социальная информационная платформа.
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Так, ежемесячно после окончания выплатного периода Укрпочта предоставляет в Пенсионный фонд информацию о невыплаченных средствах. Формируются дополнительные сведения для выплаты этих средств в следующем месяце. Если и по дополнительным сведениям человек не получил денег, они засчитываются еще в следующем месяце. То есть каждый следующий месяц гражданин может получить все свои средства. Так продолжается в течение 6 месяцев.
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Если пенсионер не получил деньги через полгода, выплаты аккумулируются и при обращении в Пенсионный фонд в течение полугода гражданин получит их все. Если больше года не получал деньги — при обращении в органы ПФУ сначала украинец получит задолженность через год, а потом деньги в остатке будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии.
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Эти правила действуют не только для оказавшихся в оккупации украинцев, но и для тех, кто выехал за границу, они по возвращении в страну могут получить свою пенсию. Для этого также следует обращаться в сервисный центр Фонда.
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По материалам:
На пенсии
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