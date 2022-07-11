Украинцам объяснили, как война повлияет на пенсии в будущем — Finance.ua

Украинцам объяснили, как война повлияет на пенсии в будущем Сегодня 09:00 — Личные финансы

Вопрос стабильности в период войны наиболее беспокоит многих украинцев, среди которых немало людей пенсионного возраста. И стопроцентная выплата денег за июль, к сожалению, не является для них гарантом такого же показателя в ближайшем (и не только) будущем.

Однако в Пенсионном Фонде Украины поспешили заверить, что пенсии продолжат поступать регулярно, вне зависимости от военных реалий.

Нынешние реалии не всегда позволяют регулировать своевременное начисление денег, однако в течении конкретного финансового месяца все деньги оказываются выплачены получателям. Более того — в Фонде говорят, что ресурсов хватит на пенсии и в дальнейшем.

По словам руководителя правления ПФУ Евгения Капинуса, война не мешает получать пенсионерам выплаты в полном объеме. К тому же, государство регулярно выполняет поставленные задачи насчет запланированных еще до полномасштабного вторжения рф повышений пенсий, как это было в июле.

В Институте демографии и социсследований также убеждены, что пожилые люди без копейки не останутся. Руководительница организации Элла Либанова убеждена, что государство все равно буде находить нужную сумму, даже если ее придется «одалживать» напрямую в бюджете, а не брать из выделенных ПФУ изначально.

«Государство в 21 веке не может допустить, чтобы неработоспособный человек голодал», — отметила она.

При этом Лобанова считает, что в случае затягивания войны большинство пенсий, выплачиваемых по солидарной системе, могут уравнять — лишь с небольшим отличием от человека к человеку. Это, вероятно, произойдет, если придется остановиться на обеспечении лишь основных потребностей пенсионеров.

Справка Finance.ua:

украинцы, у которых недостаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить по достижении 65 лет;

каждый год в Украине повышаются требования к пенсионному возрасту. Так, в 2022 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно проработать официально 29 лет. Для тех, кто не имеет достаточного количества стажа, предусмотрена социальная помощь;

чтобы человеку начали выплачивать пенсию, нужно иметь полные месяцы страхового стажа. Однако бывает, что его не хватает. Но это не значит, что выплат не будет. За неполные месяцы стажа можно доплатить;

при неуплате единого социального взноса (ЕСВ) во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться;

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеграф По материалам:

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