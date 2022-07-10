В Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае невыплаты пенсии — Finance.ua

В Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае невыплаты пенсии Сегодня 17:01 — Личные финансы

В Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае невыплаты пенсии

В Пенсионный фонд обратилась украинка с жалобой, что она не получила пенсию за июнь, а некоторые пенсионеры получают уже выплаты за июль.

«За июнь почта не перечислила пенсию. Будут ли в июле выплаты и за июнь, и за июль?» — написала пенсионерка.

Пенсионный фонд в ответ заверил женщину, что завершил финансирование выплат пенсий июня согласно графику.

Но задержка выплат возможна в связи с военными действиями для тех пенсионеров, которые получают свои пенсии через «Укрпошту». Чтобы узнать истинную причину, Пенсионный фонд посоветовал обратиться украинке в контакт-центр «Укрпочты» (телефон 0800-300-545), которая и должна была доставить пенсию.

Согласно сообщению ПФУ, в любом случае неполученные средства за текущий месяц будут включены в выплатные документы следующего выплатного периода. То есть, в крайнем случае июньскую пенсию должны выплатить вместе с июльской.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 июля вследствие индексации прожиточного минимума произведен перерасчет размера пенсий. В результате для 4,5 млн украинцев пенсии в среднем подняли всего на 45 грн;

украинцы, у которых недостаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить по достижении 65 лет. Как это сделать — объяснили тут.



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