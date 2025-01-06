Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров — Finance.ua

Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров Сегодня 16:32 — Личные финансы

Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров

Для подтверждения того, что человек является пенсионером, он предъявляет в различных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должны проверить действительность пенсионного удостоверения личности (например, при пересечении человеком границы). Для проверки документа в Пенсионный фонд Украины отправлялся соответствующий запрос, такая процедура занимала определенное время. Теперь это можно сделать в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Чтобы проверить действительность пенсионного удостоверения, на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис «Поиск пенсионного удостоверения».

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В результате запроса должностное лицо может по номеру пенсионного удостоверения быстро проверить его статус (действительно ли оно или нет) и дату его выдачи.

Как воспользоваться сервисом:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) и выберите опцию «Поиск пенсионного удостоверения».

2. В открывшемся окне заполните два поля: выберите из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер.

3. После заполнения поисковой формы данные пенсионного удостоверения появятся на экране.

Напомним, граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, получили с 1 января право на назначение пенсии при наличии страхового стажа 32 года, гласит статья 26 закона Украины «Об обязательном пенсионном страховании», принятого в 2003 году, и с изменениями, принятыми в 2004—2024 годах.

Пенсионный фонд Украины в 2024 году направил на выплату пенсий 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

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