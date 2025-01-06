Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров

Личные финансы
17
Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров
Пенсионный фонд запустил новый сервис для пенсионеров
Для подтверждения того, что человек является пенсионером, он предъявляет в различных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должны проверить действительность пенсионного удостоверения личности (например, при пересечении человеком границы). Для проверки документа в Пенсионный фонд Украины отправлялся соответствующий запрос, такая процедура занимала определенное время. Теперь это можно сделать в несколько кликов.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Чтобы проверить действительность пенсионного удостоверения, на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализован сервис «Поиск пенсионного удостоверения».
Читайте также
В результате запроса должностное лицо может по номеру пенсионного удостоверения быстро проверить его статус (действительно ли оно или нет) и дату его выдачи.
Как воспользоваться сервисом:
  1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) и выберите опцию «Поиск пенсионного удостоверения».
2. В открывшемся окне заполните два поля: выберите из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер.
3. После заполнения поисковой формы данные пенсионного удостоверения появятся на экране.
Читайте также
Напомним, граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, получили с 1 января право на назначение пенсии при наличии страхового стажа 32 года, гласит статья 26 закона Украины «Об обязательном пенсионном страховании», принятого в 2003 году, и с изменениями, принятыми в 2004—2024 годах.
Пенсионный фонд Украины в 2024 году направил на выплату пенсий 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.