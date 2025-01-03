Индексация пенсий и пенсионная реформа: планы на 2025 год — Finance.ua
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Индексация пенсий и пенсионная реформа: планы на 2025 год

Казна и Политика
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Индексация пенсий и пенсионная реформа: планы на 2025 год
Индексация пенсий и пенсионная реформа: планы на 2025 год
Кабинет министров в 2025 году планирует провести индексацию пенсий. Кроме того, есть намерения реализовать пенсионную реформу и ввести накопительную пенсию.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
«В марте будет проведена индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее в следующем году», — сказал он.
По его словам, планируется реализовывать проект базового социального пособия. «Вместо кучи разных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, внедрим одну, но существенную выплату», — добавил премьер.
Пенсионная реформа
Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ заявили о планах провести пенсионную реформу.
Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что в госбюджете Украины на 2025 год заявлено: власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они намерены внедрить систему, которая будет устойчивой и соответствующей законодательству ЕС, сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы
Министерство социальной политики обнародовало проект пенсионной реформы. Он предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты и систему баллов за страховые взносы.
Планы ввести обязательную накопительную пенсию анонсировались неоднократно, но до сих пор не реализовались.
Индексация пенсий
Ежегодная индексация пенсий в Украине проходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост заработной платы за последние три года. По сути это единственный механизм повышения пенсий. Других повышений в 2025 году не планируется.
Базовое социальное пособие
В июне Министерство социальной политики Украины подготовило проекты изменений в законы о предоставлении базового социального пособия и социальных стипендий. Предлагалось отказаться от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.
В октябре Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об экспериментальном проекте о предоставлении базового социального пособия.
По материалам:
РБК-Україна
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