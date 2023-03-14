Пенсионный фонд ввел оплату добровольных взносов онлайн — Finance.ua
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Пенсионный фонд ввел оплату добровольных взносов онлайн

Личные финансы
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Пенсионный фонд ввел оплату добровольных взносов онлайн
Пенсионный фонд ввел оплату добровольных взносов онлайн
С 14 марта уплатить добровольные пенсионные взносы можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
«Ощадбанк и Пенсионный фонд Украины упростили для украинцев механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Теперь все желающие в возрасте от 16 лет могут уплатить пенсионные взносы за себя или в пользу другого человека удобным способом — без посещения государственных и банковских учреждений» , — сказано в сообщении.

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Как отмечается, реализована возможность уплаты добровольных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Для добровольной уплаты взносов необходимо заключить договор с Пенсионным фондом в электронной форме.
«Ощадбанк при технической поддержке системы Portmone реализовал возможность уплаты добровольных взносов по таким договорам картами платежных систем Visa, Mastercard и Простір. Уплаченные средства поступают на отдельный счет ПФУ, открытый в Ощадбанке», — объяснили в банке.

Справка Finance.ua

  • в 2022 году Рада приняла закон, разрешающий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно;
  • Пенсионный фонд Украины при определенных условиях может переводить пенсии в Ощадбанк без соответствующих заявлений пенсионеров;
  • в рамках стартовавшей 1 марта индексации пенсий выплаты некоторых украинцев выросли на 1500 грн. Украинцы, еще не знающие, на сколько увеличится размер их пенсий в рамках мартовской индексации, могут самостоятельно проверить результаты перерасчета. Сделать это можно не выходя из дома, то есть онлайн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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