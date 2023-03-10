Як дізнатися, чи підвищився розмір пенсії після індексації: покрокова інструкція — Finance.ua

Як дізнатися, чи підвищився розмір пенсії після індексації: покрокова інструкція
У рамках індексації пенсій, яка стартувала 1 березня, виплати деяких українців зросли на 1500 грн. Українці, які ще не знають, на скільки збільшиться розмір їхніх пенсій у рамках березневої індексації, можуть самостійно перевірити результати перерахунку. Зробити це можна не виходячи з дому, тобто онлайн.
Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Перевірити результат перерахунку пенсій можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
Що потрібно, щоб перевірити розмір пенсії:
- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи ID-банкінгу;
- у лівому боковому меню перейти в розділ «Моя пенсія»;
- переглянути інформацію щодо перерахунку своєї пенсії.
Нагадаємо, цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів.
Довідка Finance.ua:
- за даними Мінсоцполітики, під індексацію потраплять 10,5 млн українських пенсіонерів. Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини;
- після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить 5 тисяч гривень.
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