Як дізнатися, чи підвищився розмір пенсії після індексації: покрокова інструкція — Finance.ua

Як дізнатися, чи підвищився розмір пенсії після індексації: покрокова інструкція Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Як дізнатися, чи підвищився розмір пенсії після індексації: покрокова інструкція

У рамках індексації пенсій, яка стартувала 1 березня, виплати деяких українців зросли на 1500 грн. Українці, які ще не знають, на скільки збільшиться розмір їхніх пенсій у рамках березневої індексації, можуть самостійно перевірити результати перерахунку. Зробити це можна не виходячи з дому, тобто онлайн.

Про це повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Перевірити результат перерахунку пенсій можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ

Що потрібно, щоб перевірити розмір пенсії:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи ID-банкінгу;

у лівому боковому меню перейти в розділ «Моя пенсія»;

переглянути інформацію щодо перерахунку своєї пенсії.

Інфографіка: Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Нагадаємо, цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів.

Довідка Finance.ua:

за даними Мінсоцполітики, під індексацію потраплять 10,5 млн українських пенсіонерів. Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини;

після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить 5 тисяч гривень.

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