Після індексації середній розмір пенсії перевищить ₴5 тисяч – Шмигаль — Finance.ua
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Після індексації середній розмір пенсії перевищить ₴5 тисяч – Шмигаль

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Після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить п’ять тисяч гривень.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
«Індексація пенсій відбулася. Її точний розмір дорівнює 19,7%. Підвищення пенсії відбудеться для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень», — зазначив Шмигаль.
Він також підкреслив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати для пенсіонерів, дорівнює 100 грн. І додав, що всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.
Шмигаль нагадав, що цього року законодавством не була передбачена індексація пенсійних виплат. І рішення щодо її проведення є важливим елементом соціальної відповідальності уряду.
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«Так само, як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації», — зауважив прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 березня 2023 року буде проіндексовано пенсійні виплати для 10,5 млн пенсіонерів. Розмір індексації становитиме 19,7%.
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За матеріалами:
Укрінформ
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