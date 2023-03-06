Після індексації середній розмір пенсії перевищить ₴5 тисяч – Шмигаль — Finance.ua

Після індексації середній розмір пенсії перевищить ₴5 тисяч – Шмигаль Сьогодні 09:00

Після індексації пенсій з 1 березня середній розмір виплат перевищить п’ять тисяч гривень.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Індексація пенсій відбулася. Її точний розмір дорівнює 19,7%. Підвищення пенсії відбудеться для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень», — зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати для пенсіонерів, дорівнює 100 грн. І додав, що всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.

Шмигаль нагадав, що цього року законодавством не була передбачена індексація пенсійних виплат. І рішення щодо її проведення є важливим елементом соціальної відповідальності уряду.

«Так само, як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації», — зауважив прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

з 1 березня 2023 року буде проіндексовано пенсійні виплати для 10,5 млн пенсіонерів. Розмір індексації становитиме 19,7%.

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Укрінформ За матеріалами:

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