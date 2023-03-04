Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева — Finance.ua
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Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева

Казна та Політика
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Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева
Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева
Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії «Слуга народу» Данило Гетманцев в інтерв’ю Українському Радіо.
«Це достатньо великі гроші. Але ми маємо достатньо стабільне фінансування від наших партнерів. Нещодавно була заява „Великої сімки“ про забезпечення нам фінансування у 2023 році у розмірі 39 млрд доларів. Крім того, нам дуже допомагають Сполучені Штати Америки шляхом надання грантових грошей, а також Єврокомісія надає 18 мільярдів євро», — резюмував Данило Гетманцев.
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За його словами пенсії приведуть у відповідність до купівельної спроможності гривні. Водночас на зростання мінімальної заробітної плати українцям розраховувати не варто.
Нагадаємо, у 2023 році буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація).
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Відповідно до постанови Кабміну, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українське радіо
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