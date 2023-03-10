В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики — Finance.ua

В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики Вчора 16:15 — Особисті фінанси

В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики

Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін’юстом та запрацює найближчим часом.

Про це повідомляється в заяві, яку зробила Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України в ефірі телемарафону

Як зазначила Марчак, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій.

Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.

«Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій», — сказала вона.

За її словами, «будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини».

«І таким чином це призведе для збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок», — додала Марчак.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив проект Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви, решта 30% піде до бюджету ПФУ.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.