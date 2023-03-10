В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики — Finance.ua
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В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін’юстом та запрацює найближчим часом.
Про це повідомляється в заяві, яку зробила Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України в ефірі телемарафону.
Як зазначила Марчак, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій.
Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.
«Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій», — сказала вона.
За її словами, «будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини».
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«І таким чином це призведе для збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок», — додала Марчак.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив проект Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви, решта 30% піде до бюджету ПФУ.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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