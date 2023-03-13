Як перевести пенсію в Ощадбанк без заяви пенсіонера — Finance.ua
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Як перевести пенсію в Ощадбанк без заяви пенсіонера

Особисті фінанси
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Пенсійний фонд України за певних умов може переводити пенсії в Ощадбанк без відповідних заяв пенсіонерів.
Про це повідомляє ПФУ.
Таке переведення без заяви пенсіонера можливе у випадку, якщо до цього пенсія виплачувалася через Укрпошту, але з тих чи інших причин (у тому числі пов’язаних з війною) поштовий оператор більше не має можливості забезпечувати виплату пенсій.
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Постанова Кабінету Міністрів № 162 від 26 січня 2022 року «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги у період воєнного стану» передбачає, що у випадках отримання від Укрпошти письмового повідомлення про відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій отримувачам в окремих населених пунктах Пенсійний фонд переказує пенсії отримувачам на поточні рахунки, що відкриваються в Ощадбанку, без отримання від одержувачів відповідних заяв.
На такий рахунок також перераховуються кошти за попередні місяці, якщо пенсіонер декілька місяців не отримував пенсію.
Пенсіонер має право у подальшому змінити уповноважений банк шляхом надання заяви до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання.
Заява також може подаватись до Пенсійного фонду в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Можливість формування такої заяви передбачена в особистому електронному кабінеті пенсіонера на порталі Пенсійного фонду у розділах «Про пенсійне забезпечення» — «Внесення змін до пенсійної справи».
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На 1 січня 2023 року в Україні було 10,688 млн пенсіонерів, що на 153 тис. менше, ніж на 1 січня 2022 року (10,841 млн).
Середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4 622,59 грн. Це на 631,06 грн більше, ніж на початок 2022 року (3 991,53 грн).
На 1 січня 2023 року 77,8% пенсіонерів (8,3 млн осіб) отримували пенсії через банки, а 22,2% (2,4 млн осіб) — через «Укрпошту».
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За матеріалами:
banki.ua
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