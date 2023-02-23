Пенсія щонайменше 4395 гривень та надбавки: хто може отримувати — Finance.ua

Пенсія щонайменше 4395 гривень та надбавки: хто може отримувати Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Майже 40% українців отримують пенсії нижче за 3000 гривень, але є й ті, кому пощастило більше. Деякі категорії можуть розраховувати на пенсійні доплати у сумі майже 4400 гривень, і це мінімальні виплати.

Це стосується учасників бойових дій. Серед доплат — сума у розмірі 25% прожиткового мінімуму, що сьогодні становить 523,25 грн.

Крім того, існує і цільова грошова допомога у 40 гривень, яка з 2004 року передбачена ЗУ «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

При цьому загальний розмір пенсії цієї категорії громадян не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму або 4395,30 грн.

Ця норма діє на підставі ухвали уряду, причому доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії — такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

Щодо віку виходу на пенсію, то чоловіки (як кадрові військові, так і немає), які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки — у 50.

Для дострокового виходу на пенсію потрібно мати не менше 25 років стажу для чоловіків та 20 років — для жінок. І тут вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Кадрові військові, якщо мають необхідну вислугу років, можуть вийти на пенсію ще раніше.

Право на зниження пенсійного віку мають сім’ї військових, які загинули під час бойових дій. До сім’ї військових належать дружина (чоловік), якщо вони не вступили у повторний шлюб; батьки, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України.

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