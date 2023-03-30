Пенсионное страхование: в Украине упростили механизм добровольных взносов — Finance.ua

Пенсионное страхование: в Украине упростили механизм добровольных взносов Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Пенсионное страхование: в Украине упростили механизм добровольных взносов

В Украине упростили механизм добровольных страховых взносов в пенсионную систему путем внедрения цифровых инструментов.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«В Украине принят закон (№ 2734-IX от 04.11.2022 г. „О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании“. — Ред.), который упрощает механизм поддержки существующей солидарной пенсионной системы благодаря добровольным взносам. Уже разработан ряд подзаконных актов, которые позволяют нам полноценно стартовать с реализацией этих инициатив. Сегодня мы представляем цифровой инструмент, который позволяет прозрачным простым способом осуществлять добровольные страховые взносы для увеличения либо собственных пенсионных выплат в будущем, либо для адресной поддержки пенсионеров», — сказала министр.

Читайте также Назван средний размер пенсии в результате индексации

По информации Жолнович, в настоящее время внести добровольный вклад в пенсионную систему можно на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Все украинцы, независимо от местонахождения, наличия официальной или неофициальной работы, могут зарегистрироваться на портале, пройти первичную верификацию и уже в собственном кабинете воспользоваться возможностью заключить договор с ПФУ о предоставлении соответствующих услуг.

«Договор заключается в электронной форме на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. У нас уже существует система, позволяющая „докупить“ страховой стаж, но тот механизм довольно сложен и рассчитан в большинстве на людей, которые уже приобрели пенсионный возраст и им не хватает для начисления пенсии нескольких месяцев страхового стажа. Новый механизм позволяет заранее увеличить пенсию путем добровольного взноса. И очень важно, что он прост, максимально удобен и, я уверена, станет популярным», — подчеркнула министр.

Она отметила, что каждые 100 грн добровольного взноса сегодня фактически увеличивают заработную плату, которая будет в дальнейшем учтена для назначения пенсии почти на 455 грн.

«Не секрет, что работодатели не всегда заинтересованы увеличивать страховой взнос за наемных работников. Потому мы решили предоставить такую возможность самим работникам. Мы не спрашиваем, как и где он зарабатывает эти деньги, но если он желает помочь себе получить достойную пенсию в будущем или поддержать уже существующих пенсионеров, перечислив средства адресно кому-то из них, мы даем такую возможность», — сказала Жолнович.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.