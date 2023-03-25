Пенсии в Украине: кому вообще не повысят выплаты в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Пенсии в Украине: кому вообще не повысят выплаты в 2023 году (инфографика) Сегодня 08:27 — Личные финансы

В марте большинству групп пенсионеров проиндексировали выплаты. Некоторых пенсионеров ожидает повышение с апреля, однако есть и те, кого вообще обошла индексация.

Доплаты к пенсиям должны получить более 10 миллионов украинцев. Некоторые украинцы уже получили выплаты по-новому.

Индексация пенсий в 2023 году не коснется таких категорий

Работающих пенсионеров, которые имеют небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии ниже 2 100 гривен.

Бывших работников прокуратуры.

Граждан, получающих пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, установленной законодательством Украины (сейчас максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста, то есть 20 930 гривен).

Те, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, например, судьи.

На сколько другим пенсионерам повысили выплаты

С 1 марта пенсионерам проиндексируют пенсии от 100 до 1 500 гривен, в зависимости от возраста и предыдущего размера зарплаты.

На минимальную доплату в 100 гривен могут рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020-2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.

Перерасчет пенсий происходит автоматически, так что украинцам никуда ходить не нужно.

Українські Новини По материалам:

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