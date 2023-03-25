Пенсии в Украине: кому вообще не повысят выплаты в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
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Пенсии в Украине: кому вообще не повысят выплаты в 2023 году (инфографика)

Личные финансы
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В марте большинству групп пенсионеров проиндексировали выплаты. Некоторых пенсионеров ожидает повышение с апреля, однако есть и те, кого вообще обошла индексация.
Доплаты к пенсиям должны получить более 10 миллионов украинцев. Некоторые украинцы уже получили выплаты по-новому.
Пенсии в Украине: кому вообще не повысят выплаты в 2023 году (инфографика)

Индексация пенсий в 2023 году не коснется таких категорий

  • Работающих пенсионеров, которые имеют небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии ниже 2 100 гривен.
  • Бывших работников прокуратуры.
  • Граждан, получающих пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, установленной законодательством Украины (сейчас максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста, то есть 20 930 гривен).
  • Те, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, например, судьи.
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На сколько другим пенсионерам повысили выплаты

С 1 марта пенсионерам проиндексируют пенсии от 100 до 1 500 гривен, в зависимости от возраста и предыдущего размера зарплаты.
На минимальную доплату в 100 гривен могут рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020-2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.
Перерасчет пенсий происходит автоматически, так что украинцам никуда ходить не нужно.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
Українські Новини
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