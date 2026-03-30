0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Пенсии для украинцев в Польше: условия получения

Личные финансы
4
ZUS доплачивает гражданам Украины до минимальной польской пенсии
ZUS доплачивает гражданам Украины до минимальной польской пенсии
Граждане Украины, проживающие в Польше, имеют право на получение пенсий от польского учреждения социального страхования (ZUS). В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий.
Как сообщает InPoland.net.pl, в 2025 году такие выплаты получали около 12 тыс. украинцев.
«18 мая 2012 года Польша подписала международное соглашение с Украиной о социальном обеспечении. Это соглашение регулирует выплату пенсий украинцам, которые выехали из Украины и сейчас проживают в Польше. Благодаря этому соглашению граждане Украины могут одновременно получать две пенсии — польскую и украинскую. Также есть возможность объединять стаж работы для получения больших выплат», — говорится в сообщении.

Условия выхода на пенсию

Условия получения польской пенсии для граждан Украины точно такие же, как и для поляков. Родившиеся до 1 января 1949 года должны:
  • достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин;
  • иметь достаточный стаж работы — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Стаж работы исчисляется с периодов уплаты взносов и без них, но периоды без уплаты не могут составлять более 1/3 общего стажа.
Люди, рожденные с 1 января 1949 года, имеют право на пенсию от ZUS после того, как отработают хотя бы один день, за который взимаются пенсионные взносы. Такой короткий период работы в Польше порождает так называемые голодные пенсии, но получающие их будут иметь право на 13-ю и 14-ю пенсии — точно так же, как и граждане Польши.
Ключевым условием для получения пенсии от ZUS гражданами Украины является постоянное и легальное проживание в Польше.

Размер пенсии

Учреждение социального страхования может доплачивать гражданам Украины минимальную пенсию. Чтобы получить минимальную польскую пенсию, которая в 2026 году составляет 1978,49 злотых брутто, украинцам нужно:
  • достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин);
  • иметь достаточный стаж работы (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин);
  • легально проживать в Польше.
ZUS доплачивает гражданам Украины до минимальной польской пенсии только в том случае, если пенсионер, после выполнения вышеупомянутых условий, имеет пенсию ниже минимальной в Польше.
Для граждан Украины применяется принцип накопления стажа. Это значит, что если гражданин Украины работал в Украине и Польше, но стажа в Польше недостаточно, Учреждение социального страхования может учесть годы, отработанные в Украине.
Стоит отметить, что в таком случае ZUS выплачивает пенсию по выслуге лет в Польше и, если это применяется, доплату к минимальной заработной пенсии. Пенсии по выслуге в Украине выплачиваются украинской пенсионной системой.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что размер пенсии в Европе в разы выше, чем в Украине. Например, средняя пенсия в Швеции составляет примерно 1850 евро, расходы на проживание колеблются в диапазоне 850−1000 € на человека, а коммунальные платежи не превышают 220 € в месяц. Средняя пенсия в Германии — 1500 евро в месяц, расходы на проживание составляют половину этой суммы, а коммунальные расходы редко превышают 350 €, значительную часть которых занимает отопление.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПольшаУкраинцы в Польше
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems