Пенсии для украинцев в Польше: условия получения

ZUS доплачивает гражданам Украины до минимальной польской пенсии

Граждане Украины, проживающие в Польше, имеют право на получение пенсий от польского учреждения социального страхования (ZUS). В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий.

Как сообщает InPoland.net.pl, в 2025 году такие выплаты получали около 12 тыс. украинцев.

«18 мая 2012 года Польша подписала международное соглашение с Украиной о социальном обеспечении. Это соглашение регулирует выплату пенсий украинцам, которые выехали из Украины и сейчас проживают в Польше. Благодаря этому соглашению граждане Украины могут одновременно получать две пенсии — польскую и украинскую. Также есть возможность объединять стаж работы для получения больших выплат», — говорится в сообщении.

Условия выхода на пенсию

Условия получения польской пенсии для граждан Украины точно такие же, как и для поляков. Родившиеся до 1 января 1949 года должны:

достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин;

иметь достаточный стаж работы — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Стаж работы исчисляется с периодов уплаты взносов и без них, но периоды без уплаты не могут составлять более 1/3 общего стажа.

Люди, рожденные с 1 января 1949 года, имеют право на пенсию от ZUS после того, как отработают хотя бы один день, за который взимаются пенсионные взносы. Такой короткий период работы в Польше порождает так называемые голодные пенсии, но получающие их будут иметь право на 13-ю и 14-ю пенсии — точно так же, как и граждане Польши.

Ключевым условием для получения пенсии от ZUS гражданами Украины является постоянное и легальное проживание в Польше.

Размер пенсии

Учреждение социального страхования может доплачивать гражданам Украины минимальную пенсию. Чтобы получить минимальную польскую пенсию, которая в 2026 году составляет 1978,49 злотых брутто, украинцам нужно:

достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин);

иметь достаточный стаж работы (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин);

легально проживать в Польше.

ZUS доплачивает гражданам Украины до минимальной польской пенсии только в том случае, если пенсионер, после выполнения вышеупомянутых условий, имеет пенсию ниже минимальной в Польше.

Для граждан Украины применяется принцип накопления стажа. Это значит, что если гражданин Украины работал в Украине и Польше, но стажа в Польше недостаточно, Учреждение социального страхования может учесть годы, отработанные в Украине.

Стоит отметить, что в таком случае ZUS выплачивает пенсию по выслуге лет в Польше и, если это применяется, доплату к минимальной заработной пенсии. Пенсии по выслуге в Украине выплачиваются украинской пенсионной системой.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что размер пенсии в Европе в разы выше, чем в Украине. Например, средняя пенсия в Швеции составляет примерно 1850 евро, расходы на проживание колеблются в диапазоне 850−1000 € на человека, а коммунальные платежи не превышают 220 € в месяц. Средняя пенсия в Германии — 1500 евро в месяц, расходы на проживание составляют половину этой суммы, а коммунальные расходы редко превышают 350 €, значительную часть которых занимает отопление.

