Какая будет пенсия при минимальной зарплате

Какая будет пенсия при минимальной зарплате

В Украине есть должности, которые оплачиваются по самой низкой ставке. Такие работники могут волноваться по поводу своего дохода в пожилом возрасте, ведь пенсия при минимальной зарплате тоже будет невысокой.

Однако государство устанавливает гарантированный минимум, меньше которого пенсионерам платить не могут.

На такую ​​сумму выплат от государства могут рассчитывать люди, у которых в течение жизни был невысокий доход.

Какая пенсия при минимальной зарплате

В Украине пенсия по возрасту привязана к тому, какую заработную плату получал человек. Если доход был небольшой, то и выплата, скорее всего, будет минимальной. При этом количество отработанных лет не столь важно, поскольку надбавка за сверхурочный стаж у нас небольшая.

Таким образом, иметь хорошую зарплату для будущей пенсии гораздо важнее, чем большое количество лет стажа. При этом важно, чтобы заработок был официальным и с него уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Людям с небольшой зарплатой, скорее всего, будет выплачена минимальная пенсия по возрасту. Для ее назначения необходимо иметь достаточный стаж. Украинцы, выходящие на заслуженный отдых в 60-летнем возрасте, должны отработать 35 лет, если они мужчины или 30 лет для женщин.

Каждый год в нашей стране производится перерасчет пенсионных выплат. 2026 год не стал исключением. Теперь минимальные пенсии у неработающих пенсионеров с достаточным стажем составляют 3406 гривен в месяц.

То есть даже если человек всю жизнь получал «минималку», и по расчетам его выплаты будут меньше этой суммы, то ее все равно выплатят.

Это 3458,80 гривен в месяц, сообщает Также пособие от государства может быть больше, если выйти на пенсию в более позднем возрасте. Важно знать, какая сейчас минимальная пенсия для тех, кто выйдет на пенсию в 65 лет.гривен в месяц, сообщает ПФУ . Но для этого нужно иметь 35 или 30 лет стажа мужчинам и женщинам соответственно.

