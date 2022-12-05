Пассажиры эвакуационных поездов получили 19 млн гривен в ноябре — Finance.ua

Пассажиры эвакуационных поездов получили 19 млн гривен в ноябре Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Пассажиры эвакуационных поездов получили 19 млн гривен в ноябре

В ноябре Минреинтеграции перечислило 19,3 млн гривен на выплаты украинцам, которые эвакуируются поездами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

«Эвакуация жителей опасных регионов Украины продолжается. Начиная с 1 ноября средства на выплаты пассажирам эвакопоездов перечисляет Минреинтеграции. По прибытии эвакуированные прямо на вокзале получают финансовую поддержку от государства», — сказано в сообщении.

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В частности, взрослым выплачивают по 2 тыс. гривен, детям и лицам с инвалидностью — по 3 тыс. гривен. Деньги непосредственно людям выдает Укрпочта.

Для обеспечения таких выплат Минреинтеграции направило на счета региональных (Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской) дирекций Укрпочты 19,3 млн гривен. Эти средства рассчитаны на выплату кэш-пособия более чем 7 тысячам переселенцев.

Справка Finance.ua:

внутренне перемещенные лица могут лишиться ежемесячных выплат, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия;

работодатели, устроившие на работу работников, получивших статус внутренне перемещенных лиц, имеют право на компенсацию затрат на оплату труда за трудоустройство таких лиц.



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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