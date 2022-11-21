Працевлаштовуєте ВПО: які пільги можна отримати — Finance.ua

Працевлаштовуєте ВПО: які пільги можна отримати Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Працевлаштовуєте ВПО: які пільги можна отримати

Бюро безоплатної правової допомоги повідомляє , що з початком повномасштабного вторгнення рф значна кількість українців були змушені покинули свої домівки і виїхати на підконтрольну Україні територію в пошуках захисту і роботи. Тому досить важливим є надання підтримки таким людям, особливо щодо працевлаштування. Адже наявність постійної роботи означає, у тому числі, стабільний дохід, а це в свою чергу — задоволення першочергових потреб, які потрібні для гідних умов життя людини.

Ті громадяни, які були змушені залишити своє місце проживання через збройний конфлікт, але залишилися в Україні, є внутрішньо переміщеними особами. Законодавством передбачено працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 33 визначено, що роботодавці, які влаштували на роботу працівників, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб, мають право на компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування таких осіб.

Хто може отримати компенсацію

Зазначені виплати можуть отримати роботодавці, окрім тих, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Які умови для її отримання

Компенсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, при дотриманні наступних умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством; роботодавець як платник єдиного внеску подав в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік; особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз.

Розмір і тривалість виплат компенсацій

Сума компенсації становить 6500 гривень щомісяця за кожного працівника, що має статус ВПО, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Встановлена загальна тривалість надання компенсації — два місяці з дня працевлаштування ВПО (без можливості продовження/перепризначення у разі повторного працевлаштування).

Загальний строк дії програми: упродовж дії воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Що необхідно зробити роботодавцю для оформлення компенсації

Не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування ВПО необхідно подати заяву про компенсацію витрат, в один із таких способів:

в електронній формі через портал Дія. Для цього необхідно створити особистий електронний кабінет користувача та авторизуватися в ньому; заповнити електронну заяву (зазначається банківський рахунок роботодавця) та підписати заяву за допомогою електронного підпису; у паперовій формі до центру зайнятості, розташованого за місцем знаходження роботодавця (особисто або на адресу електронної пошти центру зайнятості). До заяви необхідно додати:

документи, що підтверджують працевлаштування ВПО (копія наказу, трудовий договір/контракт або гіг-контракт тощо);

відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта);

копія довідки про взяття на облік ВПО.

Рішення приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія) та надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний ним. У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

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