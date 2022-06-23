Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому — Finance.ua

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Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому

Казна и Политика
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Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому
Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому
Кабинет Министров разрешил изготовление и выдачу паспорта гражданина Украины без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) и шифрования во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
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«В период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения изготовление и выдача паспорта будут производиться без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте гражданина Украины, средств КЭП и шифрования», — говорится в сообщении.
Документ был принят 21 июня на заседании правительства.
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В сообщении отмечается, что такое решение позволит в кратчайшие сроки удовлетворить потребность граждан в бланках документов формата ID в полном объеме, в частности, Полиграфкомбинат сможет изготовить бланки для выдачи 178 тыс. внутренних ID-паспортов.

Справка Finance.ua:

  • ценность украинского паспорта поднялась в мировом рейтинге;
  • украинцы могут восстановить основной документ, удостоверяющий личность;
  • украинский паспорт можно будет получить за границей. Оформить его можно будет через подразделение государственного предприятия «Документ» Государственной миграционной службы Украины, которое является администратором Единого государственного демографического реестра.
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По материалам:
Finance.ua
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