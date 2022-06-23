Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому — Finance.ua

Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Паспорта во время войны будут выдаваться по-новому

Кабинет Министров разрешил изготовление и выдачу паспорта гражданина Украины без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) и шифрования во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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«В период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения изготовление и выдача паспорта будут производиться без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте гражданина Украины, средств КЭП и шифрования», — говорится в сообщении.

Документ был принят 21 июня на заседании правительства.

В сообщении отмечается, что такое решение позволит в кратчайшие сроки удовлетворить потребность граждан в бланках документов формата ID в полном объеме, в частности, Полиграфкомбинат сможет изготовить бланки для выдачи 178 тыс. внутренних ID-паспортов.

Справка Finance.ua:

ценность украинского паспорта поднялась в мировом рейтинге;

украинцы могут восстановить основной документ, удостоверяющий личность;

украинский паспорт можно будет получить за границей. Оформить его можно будет через подразделение государственного предприятия «Документ» Государственной миграционной службы Украины, которое является администратором Единого государственного демографического реестра.



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