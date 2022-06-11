Украинцы за границей смогут оформить два паспорта — Finance.ua

Мельничук отметил, что этот проект — экспериментальный. Кабмин для этого утвердил порядок реализации экспериментального проекта.
«Введен экспериментальный проект по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые находятся за пределами Украины», — написал Мельничук.
Ранее данный экспериментальный проект был запущен в Украине. Гражданам разрешили одновременно оформлять сразу два паспорта. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проведение этого эксперимента предусматривается в течение двух лет.
С 23 мая в Украине действует услуга одновременного оформления внутреннего и загранпаспорта. Документы можно получить начиная с 14 лет.