Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать — Finance.ua
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Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать

Сегодня 20:02Личные финансы
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Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделатьОформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать
В Украине доступно выездное оформление загранпаспортов. Воспользоваться ими могут жители девяти населенных пунктов.
Об этом пишет «Социальная информационная платформа».
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В каких городах можно получить такую услугу

Сервис доступен в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, и в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных.

Кто предоставляет такой сервис

Государственное предприятие «Документ».

Каков срок изготовления документа

Без доставки готового документа — до 7 рабочих дней, с доставкой — до 9 рабочих дней.

Какая стоимость выездного оформления

От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле — для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.
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Что нужно для выездного оформления

1. Подготовить необходимые документы:
  • паспорт или ID-карту гражданина Украины;
  • для детей до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • при наличии РНОКПП-«Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика»;
  • если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.
2. Заказать выездное оформление паспорта:
  • заполнить форму заказа услуги онлайн;
  • позвонить по номеру: (044) 597-87-77 (пн-пт — с 10.00 до 18.00, сб — с 10.00 до 17.00).
3. Ждать приезда специализированного буса в указанное место и в указанное время.

Бесплатные сервисы для украинцев

По материалам: Соціальна інформаційна платформа
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