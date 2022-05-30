Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать — Finance.ua

Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать

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Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать

В Украине доступно выездное оформление загранпаспортов. Воспользоваться ими могут жители девяти населенных пунктов.

Об этом пишет «Социальная информационная платформа».

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В каких городах можно получить такую услугу

Сервис доступен в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, и в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных.

Кто предоставляет такой сервис

Государственное предприятие «Документ».

Каков срок изготовления документа

Без доставки готового документа — до 7 рабочих дней, с доставкой — до 9 рабочих дней.

Какая стоимость выездного оформления

От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле — для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.

Что нужно для выездного оформления

1. Подготовить необходимые документы:

паспорт или ID-карту гражданина Украины;

для детей до 14 лет — свидетельство о рождении;

при наличии РНОКПП-«Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика»;

если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.

2. Заказать выездное оформление паспорта:

заполнить форму заказа услуги онлайн;

позвонить по номеру: (044) 597-87-77 (пн-пт — с 10.00 до 18.00, сб — с 10.00 до 17.00).

3. Ждать приезда специализированного буса в указанное место и в указанное время.

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