Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать — Finance.ua

Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать
Сегодня 20:02 — Личные финансы Оформить загранпаспорт можно на дому: как это сделать
В Украине доступно выездное оформление загранпаспортов. Воспользоваться ими могут жители девяти населенных пунктов.
Об этом пишет «Социальная информационная платформа».
В каких городах можно получить такую услугу
Сервис доступен в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, и в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных.
Кто предоставляет такой сервис
Государственное предприятие «Документ».
Каков срок изготовления документа
Без доставки готового документа — до 7 рабочих дней, с доставкой — до 9 рабочих дней.
Какая стоимость выездного оформления
От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле — для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.
Что нужно для выездного оформления
1. Подготовить необходимые документы:
- паспорт или ID-карту гражданина Украины;
- для детей до 14 лет — свидетельство о рождении;
- при наличии РНОКПП-«Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика»;
- если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.
2. Заказать выездное оформление паспорта:
- заполнить форму заказа услуги онлайн;
- позвонить по номеру: (044) 597-87-77 (пн-пт — с 10.00 до 18.00, сб — с 10.00 до 17.00).
3. Ждать приезда специализированного буса в указанное место и в указанное время.
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