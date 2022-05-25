Как восстановить утраченные во время войны паспорта — разъяснение — Finance.ua
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Как восстановить утраченные во время войны паспорта — разъяснение

Сегодня 19:06Казна и Политика
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Как восстановить утраченные во время войны паспорта — разъяснениеКак восстановить утраченные во время войны паспорта — разъяснение
Для восстановления утраченного паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу необходимо в первую очередь обратиться в ближайший отдел полиции, а затем — в ЦПАУ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«В случае потери паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу необходимо в первую очередь подать заявление в ближайшее отделение полиции. После этого следует обратиться в Центр предоставления административных услуг или территориальный орган, или подразделение Государственной миграционной службы (ГМС)», — сказано в сообщении.
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В настоящее время ЦПАУ работают в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях.
Важно, что в случае потери документов, удостоверяющих личность, граждане Украины могут использовать внутренний е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, сформированные средствами мобильного приложения «Дія».
Как восстановить утраченные во время войны паспорта — разъяснение

Справка Finance.ua:

  • с понедельника, 23 мая, в Украине запущена услуга одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет;
  • для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы.
🚗 Зеленая карта — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно.

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По материалам: Finance.ua
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