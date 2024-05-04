Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник — Finance.ua

Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник
На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.
Об этом сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.
«Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, проводить профилактические беседы», — сказал Ахрамеев.
При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они «не создавали дополнительную работу для полиции».
Где в Украине сократят комендантский час в праздник
В некоторых областях Украины местные власти решили сократить комендантский час.
В частности, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая комендантский час в Хмельницкой области установлен с 00:00 до 3:00.
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Напомним, 6 и 8 мая банки в Украине будут работать в обычном рабочем режиме.
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