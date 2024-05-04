Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник

Личные финансы
20
Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник
Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник, Фото: informator.ua
На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.
Об этом сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.
Читайте также
«Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, проводить профилактические беседы», — сказал Ахрамеев.
При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они «не создавали дополнительную работу для полиции».

Где в Украине сократят комендантский час в праздник

В некоторых областях Украины местные власти решили сократить комендантский час.
В частности, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая комендантский час в Хмельницкой области установлен с 00:00 до 3:00.
Читайте также
Комендантский час в Кировоградской области продлится с 00:00 до 04:00.
Напомним, 6 и 8 мая банки в Украине будут работать в обычном рабочем режиме.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.