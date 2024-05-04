Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник — Finance.ua

Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник Сегодня 05:23 — Личные финансы

Пасха 2024. Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в праздник, Фото: informator.ua

На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

Об этом сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.

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«Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, проводить профилактические беседы», — сказал Ахрамеев.

При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они «не создавали дополнительную работу для полиции».

Где в Украине сократят комендантский час в праздник

В некоторых областях Украины местные власти решили сократить комендантский час.

В частности, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая комендантский час в Хмельницкой области установлен с 00:00 до 3:00.

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Комендантский час в Кировоградской области продлится с 00:00 до 04:00.

Напомним, 6 и 8 мая банки в Украине будут работать в обычном рабочем режиме.

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