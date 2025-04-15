Партнеры поддержат пострадавшие от войны в Украине общины на £150 миллионов — Finance.ua
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Партнеры поддержат пострадавшие от войны в Украине общины на £150 миллионов

Казна и Политика
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Партнеры поддержат пострадавшие от войны в Украине общины на £150 миллионов
Партнеры поддержат пострадавшие от войны в Украине общины на £150 миллионов
Минразвития запустило вторую фазу донорской программы «Партнерство за сильную Украину» по поддержке пострадавших от российской агрессии общин вместе с Великобританией, Эстонией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Швейцарией и Швецией.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании между Министерством и международными партнерами по реализации второй фазы был подписан во вторник в Киеве.
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Цель программы — усиление устойчивости Украины в условиях российской агрессии путем оказания критически важной поддержки местным общинам в сотрудничестве с украинскими государственными органами, гражданским обществом и частным сектором.
«Это повышение состоятельности регионов, расположенных рядом с линией столкновения, которые ежедневно сталкиваются с невероятными обстрелами, агрессией россии. Это и повышение возможностей, общин и регионов, культурные и образовательные мероприятия, тренинги и восстановление объектов на прифронтовых территориях, что непосредственно касается политик нашего Министерства», — подчеркнула первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум.
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Вторая фаза программы установит механизм быстрого реагирования, в частности специализированные учреждения, чтобы быстро доставлять необходимые ресурсы в наиболее уязвимые общины, граничащие с линией фронта или границей с рф.
Механизм сосредоточится на двух ключевых приоритетах: во-первых, систематическая помощь общинам в 30 км от зоны активных боевых действий и, во-вторых, предоставление ресурсов для реагирования на кризисы в любом пострадавшем от российской агрессии регионе.
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Программа будет действовать до октября 2027 года и привлечет £150 миллионов (около $200 миллионов). Управление Фондом осуществляется посредством трехуровневой структуры управления — политического, стратегического и технического комитетов. Приоритетными областями определены: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская.
По материалам:
Укрінформ
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