Предложенный пакет финансовой поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро может покрыть около двух третей финансового разрыва Украины, который рассчитал Международный валютный фонд.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Интерфакс-Украина»,

По словам Домбровскиса, в условиях полномасштабной войны долгосрочное планирование чрезвычайно сложное, поэтому ключевым принципом международной поддержки должна оставаться гибкость.

Он отметил, что объемы финансирования могут оперативно корректироваться в зависимости от реальных потребностей Украины.

Как формируется оценка финансовых потребностей

Еврокомиссар пояснил, что оценка основывается на общих потребностях финансирования Украины, которые определяются совместно с украинскими властями, в частности Министерством финансов. После этого МВФ рассчитывает дефицит финансирования, а международные доноры подтверждают свои взносы.

Общие потребности включают как военные расходы, так и гражданские направления, в частности финансирование восстановления энергетической инфраструктуры после атак рф.

Домборвскис отметил, что ЕС работает над привлечением дополнительных партнеров для поддержки Украины, среди которых международные финансовые институты, страны G7 и другие государства. По его словам, МВФ также активно участвует в процессе и готовит программу финансирования объемом 8,1 млрд долларов США, которую планируют вынести на рассмотрение совета директоров фонда в следующем месяце.

Ориентировочная структура пакета помощи

По предварительным расчетам, структура пакета поддержки может составить около 45 млрд евро в год. При этом ориентировочно две трети средств могут направляться на военную помощь, а треть на бюджетную поддержку.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что из-за высокой неопределенности военного времени эти пропорции не зафиксированы и могут меняться в зависимости от потребностей Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский парламент одобрил применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро.

Соответствующее решение депутаты приняли в среду, 21 января, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, позволяющий группе стран-членов сотрудничать без единодушной поддержки всех государств Союза.

