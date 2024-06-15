Ответственность и права поручителя по кредиту — Finance.ua

Ответственность и права поручителя по кредиту Сегодня 19:08 — Личные финансы

Ответственность и права поручителя по кредиту

Поручительство является одним из наиболее распространенных способов обеспечения выполнения кредитных обязательств. Оно предусматривает, что третье лицо (поручитель) обязуется перед кредитором выполнить долг заемщика, если тот не сможет или откажется выполнить свои кредитные обязательства.

О том, что следует знать поручителю, пишет Финкульт.

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Договор поручительства. Поручительство оформляется путем заключения письменного договора между кредитором, заемщиком и поручителем. В этом договоре определяются условия, на которых поручитель берет на себя ответственность за долги заемщика.

Не стоит путать статус «контактное лицо» — человек, у которого могут уточнять информацию о заемщике и не имеющий обязательств перед ссудодателем, и «поручитель» — тот, кто несет материальную ответственность по обязательствам должника.

Объем ответственности. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и заемщик. Это означает, что если заемщик не вернет кредит или не уплатит проценты, поручитель будет обязан сделать это вместо него.

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Права поручителя. Поручитель вправе потребовать от заемщика возврата суммы, которую он уплатил кредитору. Кроме того, поручитель имеет право получить от кредитора всю необходимую информацию о состоянии кредитного договора и долговых обязательств заемщика.

Срок действия поручительства. Договор поручительства может иметь ограниченный срок действия или действовать до полного выполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором.

Солидарная ответственность поручителя. Это означает, что кредитор может потребовать выполнения обязательств как от заемщика, так и от поручителя, или от обоих одновременно.

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Риски для поручителя. Поручитель берет на себя риск невыполнения заемщиком своих обязательств. В случае невозврата кредита поручитель обязан выплатить кредитору всю сумму долга вместе с начисленными процентами.

Напомним, понимание основных принципов и стратегий безопасности в сфере денег и кредитов важно для финансовой устойчивости каждого из нас.

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