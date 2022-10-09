Отопительный сезон может начаться позже. Министр рассказал детали — Finance.ua

Отопительный сезон может начаться позже. Министр рассказал детали Сегодня 14:20 — Казна и Политика

Отопительный сезон может начаться позже. Министр рассказал детали

Ожидается, что октябрь 2022 будет теплым, поэтому отопительный сезон в Украине, вероятно, начнется на несколько недель позже.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире общенационального телемарафона.

«Мы готовы с 15 октября включить отопление в многоквартирных домах, но, по прогнозам, октябрь должен быть теплым. Я уверен, что — особенно на юге — мы будем включать тепло ближе к концу октября-началу ноября», — отметил Чернышев.

Читайте также Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии

Он уточнил, что отопительный сезон начинается по решению местных властей при ситуации, когда в течение трех суток температура воздуха на улице ниже 8 градусов.

Министр также отметил, что в Донецкой и Харьковской областях сейчас складывается отдельная ситуация, и идет работа над тем, чтобы последствия боевых действий ликвидировать как можно быстрее. В то же время 16 областей готовы включить в любой момент системы отопления.

«Отопительный сезон начнется во всех регионах. Понятно, что отдельные общины Донецкой области имеют специфику — сегодня решается вопрос по поставкам газа туда», — добавил Чернышев.

Справка Finance.ua:

президент Владимир Зеленский предупреждает, что зима будет сложной, но Украина готовится — накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти;

в начале осени 2022 года большинство респондентов (70%) утверждали, что их домохозяйство быстрее полностью готово к возможным проблемам отопления зимой;

В Украине за год стоимость голубого топлива выросла на 16%. В этом году тариф на газ не будут повышаться (как и до середины 2023-го), однако по сравнению с прошлым отопительным сезоном суммы в платежках увеличатся.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплате, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.