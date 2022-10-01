Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии — Finance.ua

Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии
Субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда.
Об этом пишет 24 канал.
Расчет субсидии
Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.
Индивидуально для каждой семьи:
- рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
- Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.
Узнать, начислили ли вам субсидию, можно по ссылке.
Доход семьи: как определить
Если субсидия назначается:
- с начала отопительного сезона: принимается во внимание доход за I — II квартал текущего года (январь — июнь);
- за неотопительный: с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль — декабрь).
- субсидия назначается не со стартом отопительного или неотопительного сезона — берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.
Если у вас доходы в виде пенсий:
- с начала отопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года;
- с начала неотопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года;
- если субсидия назначается не с начала отопительного и неотопительного сезона, то учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
Расчет для переселенцев
Он будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины и налоговую в октябре. Будут учитываться:
- доходы переселенцев,
- размеры взносов/платежей, а также цен от поставщиков коммунальных услуг;
- тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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