Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии — Finance.ua
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Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии

Личные финансы
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Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии
Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии
Субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда.
Об этом пишет 24 канал.

Расчет субсидии

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.
Индивидуально для каждой семьи:
  • рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
  • Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.
Узнать, начислили ли вам субсидию, можно по ссылке.

Доход семьи: как определить

Если субсидия назначается:
  • с начала отопительного сезона: принимается во внимание доход за I — II квартал текущего года (январь — июнь);
  • за неотопительный: с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль — декабрь).
  • субсидия назначается не со стартом отопительного или неотопительного сезона — берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.
Если у вас доходы в виде пенсий:
  • с начала отопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года;
  • с начала неотопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года;
  • если субсидия назначается не с начала отопительного и неотопительного сезона, то учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

Расчет для переселенцев

Он будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины и налоговую в октябре. Будут учитываться:
  • доходы переселенцев,
  • размеры взносов/платежей, а также цен от поставщиков коммунальных услуг;
  • тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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По материалам:
Телеканал 24
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