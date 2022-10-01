Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии — Finance.ua

Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии Сегодня 21:12 — Личные финансы

Отопительный сезон: как рассчитать размер субсидии

Субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда.

Об этом пишет 24 канал.

Расчет субсидии

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Индивидуально для каждой семьи:

рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

Узнать, начислили ли вам субсидию, можно по ссылке.

Доход семьи: как определить

Если субсидия назначается:

с начала отопительного сезона: принимается во внимание доход за I — II квартал текущего года (январь — июнь);

за неотопительный: с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль — декабрь).

субсидия назначается не со стартом отопительного или неотопительного сезона — берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.

Если у вас доходы в виде пенсий:

с начала отопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года;

с начала неотопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года;

если субсидия назначается не с начала отопительного и неотопительного сезона, то учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

Расчет для переселенцев

Он будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины и налоговую в октябре. Будут учитываться:

доходы переселенцев,

размеры взносов/платежей, а также цен от поставщиков коммунальных услуг;

тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

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Телеканал 24 По материалам:

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