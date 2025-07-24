Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента» — Finance.ua

Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента» 24.07.2025, 17:44

Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента»

Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента».

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters , пишет РБК-Украина.

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«По мере углубления нашего сотрудничества росли и дисбалансы. Мы достигли переломного момента», — сказала фон дер Ляйен главе КНР Си Цзиньпину во время саммита в Пекине.

Она имела в виду дефицит торгового баланса ЕС с Китаем, выросший в прошлом году до исторических 305,8 млрд евро.

«Перебалансирование наших двусторонних отношений крайне важно… Китаю и Европе крайне важно признать наши беспокойства и предложить реальные решения», — добавила глава Еврокомиссии.

Во время встречи Си Цзиньпин призвал ЕС «сделать правильный стратегический выбор», завуалированно раскритиковав агрессивную позицию Брюсселя по отношению к Китаю.

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«Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество», — заявил Си Цзиньпин фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин заявил, что «китайские и европейские лидеры должны… сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям народа».

Это первая личная встреча лидеров ЕС и Китая с 2023 года. Она происходит в условиях усиления разногласий после короткого периода возможной разрядки.

Недели перед саммитом были полны торговых споров по принципу «око за око» и агрессивной европейской риторики, например, обвинением фон дер Ляйен от 8 июля в том, что Китай наполняет мировые рынки из-за своих избыточных мощностей и «способствует развитию военной экономики россии».

Ранее Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к созданию «независимой Европы» — с ростом оборонных расходов, укреплением демократии и присоединением Украины к ЕС. Политик не подчеркнула, что независимость — это логическое продолжение исторических инициатив Европейского Союза: сохранение мира после Второй мировой, создание общего рынка и валюты, а также объединение континента после падения СССР в 1989 году.

Она выделила четыре главные задачи, которые, по ее мнению, должны обеспечить независимость Европы:

обеспечение мира через увеличение оборонных расходов;

развитие инноваций и повышение конкурентоспособности для роста экономики;

расширение ЕС — как часть «исторического воссоединения»;

укрепление демократии — для защиты от внутренних и внешних угроз.

Также Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать сильнейшей гарантией безопасности для Украины после установления мира. Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге «Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине», Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет наибольшей гарантией справедливого длительного мира.

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