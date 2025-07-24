Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента»

450
Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента»
Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента»
Отношения между ЕС и Китаем «достигли переломного момента».
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters, пишет РБК-Украина.
Читайте также
«По мере углубления нашего сотрудничества росли и дисбалансы. Мы достигли переломного момента», — сказала фон дер Ляйен главе КНР Си Цзиньпину во время саммита в Пекине.
Она имела в виду дефицит торгового баланса ЕС с Китаем, выросший в прошлом году до исторических 305,8 млрд евро.
«Перебалансирование наших двусторонних отношений крайне важно… Китаю и Европе крайне важно признать наши беспокойства и предложить реальные решения», — добавила глава Еврокомиссии.
Во время встречи Си Цзиньпин призвал ЕС «сделать правильный стратегический выбор», завуалированно раскритиковав агрессивную позицию Брюсселя по отношению к Китаю.
Читайте также
«Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество», — заявил Си Цзиньпин фон дер Ляйен.
Си Цзиньпин заявил, что «китайские и европейские лидеры должны… сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям народа».
  • Это первая личная встреча лидеров ЕС и Китая с 2023 года. Она происходит в условиях усиления разногласий после короткого периода возможной разрядки.
  • Недели перед саммитом были полны торговых споров по принципу «око за око» и агрессивной европейской риторики, например, обвинением фон дер Ляйен от 8 июля в том, что Китай наполняет мировые рынки из-за своих избыточных мощностей и «способствует развитию военной экономики россии».
Место для вашей рекламы
Ранее Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к созданию «независимой Европы» — с ростом оборонных расходов, укреплением демократии и присоединением Украины к ЕС. Политик не подчеркнула, что независимость — это логическое продолжение исторических инициатив Европейского Союза: сохранение мира после Второй мировой, создание общего рынка и валюты, а также объединение континента после падения СССР в 1989 году.
Она выделила четыре главные задачи, которые, по ее мнению, должны обеспечить независимость Европы:
  • обеспечение мира через увеличение оборонных расходов;
  • развитие инноваций и повышение конкурентоспособности для роста экономики;
  • расширение ЕС — как часть «исторического воссоединения»;
  • укрепление демократии — для защиты от внутренних и внешних угроз.
Также Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать сильнейшей гарантией безопасности для Украины после установления мира. Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге «Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине», Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет наибольшей гарантией справедливого длительного мира.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems