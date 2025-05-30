Европа должна стать независимой и принять Украину в ЕС — Фон дер Ляен — Finance.ua
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Европа должна стать независимой и принять Украину в ЕС — Фон дер Ляен

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Европа должна стать независимой и принять Украину в ЕС — Фон дер Ляен
Европа должна стать независимой и принять Украину в ЕС — Фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала к созданию «независимой Европы» — с ростом оборонных расходов, укреплением демократии и присоединением Украины к ЕС.
Об этом сообщает Politico.
Политик подчеркнула, что независимость — это логичное продолжение исторических инициатив Европейского Союза: сохранение мира после Второй мировой, создание общего рынка и валюты, а также объединение континента после падения СССР в 1989 году.
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Она выделила четыре главные задачи, которые, по ее мнению, должны обеспечить независимость Европы:
  • обеспечение мира через увеличение оборонных расходов;
  • развитие инноваций и повышение конкурентоспособности для роста экономики;
  • расширение ЕС — как часть «исторического воссоединения»;
  • укрепление демократии — для защиты от внутренних и внешних угроз.
Фон дер Ляен отметила, что всего несколько лет назад было бы невозможно представить выделение 800 миллиардов евро на оборону. Но сейчас это реальность.
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«Мы делаем это, потому что хотим защищать мир всеми силами… К концу десятилетия возникнет новый международный порядок. Если мы не хотим просто принять его последствия, мы должны формировать этот порядок сами», — заявила она.
Расширение Евросоюза, по словам фон дер Ляен, должно уменьшить внешние зависимости и укрепить Европу на глобальном уровне.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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