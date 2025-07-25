Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем — Finance.ua

Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем 25.07.2025, 21:39 — Технологии&Авто

Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем

Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) опубликовала рейтинг авто, лучше всего сохраняющих максимальную остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации. Проще говоря, специалисты проанализировали уровень обесценивания автомобилей спустя 3 года их использования.

Наиболее ликвидные марки

Porsche — абсолютный лидер с показателем сохранения стоимости на уровне 69,08%. Lexus — на втором месте с результатом 60,51%. Mercedes-Benz — третье место, сохраняя 59,34% цены.

Среди китайских брендов лучшие результаты показали:

GAC — 57,29%;

Tank — 57,04%;

Lynk & Co — 54,58%;

Geely — 54,56%;

Haval — 53,52%.

Худший показатель — у Li Auto (38 место) с результатом 47,69%.

Рейтинг моделей, лучше всего сохраняющих цену

Mercedes-Benz G-Class — первое место в модельном рейтинге с рекордным сохранением стоимости 87,6%.

Среди китайских моделей лидером является Tank 300 с показателем 64,57%.

Geely Monjaro и Geely Atlas сохраняют 58,49% и 56,56% соответственно.

А вот аутсайдерами определили Mercedes B-Class, Bestune B70 и Hongqi H7. Эти автомобили имеют самый высокий уровень потери стоимости за три года.

Читайте также Рейтинг самых безопасных автомобилей в 2025 году по краш-тестам

Специалисты также связали данные о ликвидности с типами кузова. Выяснилось, что лучше всего сохраняют стоимость минивэны, удерживая в среднем 59,5% от первоначальной цены.

Полноразмерные седаны — на втором месте с 56% сохранения стоимости.

Кроссоверы — 55,7%.

Хуже всего удерживают цену компактные автомобили (48,9%) и субкомпактные кроссоверы (49,2%).

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.