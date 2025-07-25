Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем — Finance.ua

Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем
Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) опубликовала рейтинг авто, лучше всего сохраняющих максимальную остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации. Проще говоря, специалисты проанализировали уровень обесценивания автомобилей спустя 3 года их использования.
Наиболее ликвидные марки
- Porsche — абсолютный лидер с показателем сохранения стоимости на уровне 69,08%.
- Lexus — на втором месте с результатом 60,51%.
- Mercedes-Benz — третье место, сохраняя 59,34% цены.
Среди китайских брендов лучшие результаты показали:
- GAC — 57,29%;
- Tank — 57,04%;
- Lynk & Co — 54,58%;
- Geely — 54,56%;
- Haval — 53,52%.
Худший показатель — у Li Auto (38 место) с результатом 47,69%.
Рейтинг моделей, лучше всего сохраняющих цену
- Mercedes-Benz G-Class — первое место в модельном рейтинге с рекордным сохранением стоимости 87,6%.
- Среди китайских моделей лидером является Tank 300 с показателем 64,57%.
- Geely Monjaro и Geely Atlas сохраняют 58,49% и 56,56% соответственно.
А вот аутсайдерами определили Mercedes B-Class, Bestune B70 и Hongqi H7. Эти автомобили имеют самый высокий уровень потери стоимости за три года.
Специалисты также связали данные о ликвидности с типами кузова. Выяснилось, что лучше всего сохраняют стоимость минивэны, удерживая в среднем 59,5% от первоначальной цены.
- Полноразмерные седаны — на втором месте с 56% сохранения стоимости.
- Кроссоверы — 55,7%.
- Хуже всего удерживают цену компактные автомобили (48,9%) и субкомпактные кроссоверы (49,2%).
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