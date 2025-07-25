Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем — Finance.ua

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Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем

Технологии&Авто
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Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем
Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем
Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) опубликовала рейтинг авто, лучше всего сохраняющих максимальную остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации. Проще говоря, специалисты проанализировали уровень обесценивания автомобилей спустя 3 года их использования.

Наиболее ликвидные марки

  1. Porsche — абсолютный лидер с показателем сохранения стоимости на уровне 69,08%.
  2. Lexus — на втором месте с результатом 60,51%.
  3. Mercedes-Benz — третье место, сохраняя 59,34% цены.
Среди китайских брендов лучшие результаты показали:
  • GAC — 57,29%;
  • Tank — 57,04%;
  • Lynk & Co — 54,58%;
  • Geely — 54,56%;
  • Haval — 53,52%.
Худший показатель — у Li Auto (38 место) с результатом 47,69%.

Рейтинг моделей, лучше всего сохраняющих цену

  • Mercedes-Benz G-Class — первое место в модельном рейтинге с рекордным сохранением стоимости 87,6%.
  • Среди китайских моделей лидером является Tank 300 с показателем 64,57%.
  • Geely Monjaro и Geely Atlas сохраняют 58,49% и 56,56% соответственно.
А вот аутсайдерами определили Mercedes B-Class, Bestune B70 и Hongqi H7. Эти автомобили имеют самый высокий уровень потери стоимости за три года.
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Специалисты также связали данные о ликвидности с типами кузова. Выяснилось, что лучше всего сохраняют стоимость минивэны, удерживая в среднем 59,5% от первоначальной цены.
  • Полноразмерные седаны — на втором месте с 56% сохранения стоимости.
  • Кроссоверы — 55,7%.
  • Хуже всего удерживают цену компактные автомобили (48,9%) и субкомпактные кроссоверы (49,2%).
По материалам:
uamotors
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