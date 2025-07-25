Лукашенко попросит денег у россии на латание «дыры» в бюджете — Finance.ua
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Лукашенко попросит денег у россии на латание «дыры» в бюджете

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беларусь обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от россии.
Об этом, как передает The Moscow Times, сообщил министр финансов беларуси Юрий Силеверстов.
По словам Силеверстова, деньги нужны в частности для белорусского бюджета, в этом году сверстанного с дефицитом 4,5 млрд белорусских рублей, или 1,6% ВВП.
Кроме того, сообщил Силеверстов, беларусь хотела бы привлечь кредиты для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли страны и других инвестиционных проектов.
«Мы активно взаимодействуем относительно финансирования как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются», — сказал он.
О каких суммах идет речь, Силеверстов не уточнил.
По данным Всемирного банка на 2023 год, беларусь была крупнейшим должником рф: на нее приходилось $8,2 млрд выданных Кремлем межгосударственных кредитов. Это более четверти общей суммы задолженности иностранных государств перед россией, которую Всемирный банк оценивал в $28,9 млрд.
По материалам:
Економічна Правда
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