Лукашенко попросит денег у россии на латание «дыры» в бюджете — Finance.ua

Лукашенко попросит денег у россии на латание «дыры» в бюджете 25.07.2025, 20:20

беларусь обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от россии.

Об этом, как передает The Moscow Times, сообщил министр финансов беларуси Юрий Силеверстов.

По словам Силеверстова, деньги нужны в частности для белорусского бюджета, в этом году сверстанного с дефицитом 4,5 млрд белорусских рублей, или 1,6% ВВП.

Кроме того, сообщил Силеверстов, беларусь хотела бы привлечь кредиты для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли страны и других инвестиционных проектов.

«Мы активно взаимодействуем относительно финансирования как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются», — сказал он.

О каких суммах идет речь, Силеверстов не уточнил.

По данным Всемирного банка на 2023 год, беларусь была крупнейшим должником рф: на нее приходилось $8,2 млрд выданных Кремлем межгосударственных кредитов. Это более четверти общей суммы задолженности иностранных государств перед россией, которую Всемирный банк оценивал в $28,9 млрд.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.