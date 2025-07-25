ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО — Finance.ua
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ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО

Технологии&Авто
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ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО
ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО
Основная причина, по которой автовладельцы решаются на установку газобаллонного оборудования (ГБО), — желание снизить расходы на топливо.
Правда, те времена, когда пропан-бутан на АЗС стоил вдвое дешевле бензина, уже в прошлом (разве что сравнивать цену LPG с премиальными сортами типа А-100). Впрочем, экономия на газовом топливе все еще сохраняется.
Как обстояли дела в этой части рынка в первом полугодии? Именно это изучили аналитики Института исследований авторынка и готовы поделиться результатами этой работы.
Суммарно в течение первых 6 месяцев 2025 года ГБО официально появилось (учтены только факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на почти 5,9 тыс. транспортных средств. Для сравнения, в первой половине 2024 года это число составляло 11,1 тыс., в Н1−2023 — 17,7 тыс.
Вот разделение по типам (Н1−2025):
  • Легковые — 5806 переоборудований
  • Грузовые — 108 переоборудований
  • Автобусы — 4 переоборудования
Динамика по месяцам выглядит следующим образом:
ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО
Отдельно количество инсталляций по типам, в июне 2025:
  • Легковые — 1052 переоборудования.
  • Грузовые — 25 переоборудований.
  • Автобусы — 0.
Этот год начался с ценниками на АЗС в окошке «газ» с отметки около 35 грн/л. Однако дальше цена стремительно поднялась, ведь начали действовать новые ставки акцизного сбора и дальше водители покупали пропан-бутановую смесь уже в среднем за 37 грн/л. После зимнего пика розничная цена LPG постепенно снижалась и сейчас составляет около 34 грн/л.
ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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