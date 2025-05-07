Фон дер Ляйен назвала самую сильную гарантию безопасности для Украины — Finance.ua

Фон дер Ляйен назвала самую сильную гарантию безопасности для Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после установления мира.
Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге «Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине», Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет наибольшей гарантией справедливого длительного мира.
«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины — это может быть самой сильной гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме».
сказала она
Война в Украине, наконец, закончится. И то, как она закончится, сформирует Европейский континент на несколько поколений вперед".
Президент Еврокомиссии выразила убеждение, что «плохое соглашение может поощрить путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности».
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«А справедливый и длительный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы», — подчеркнула она.
Поэтому фон дер Ляйен выделила три приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: «Во-первых, поддержать обороноспособность Украины. Во-вторых, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива. И в-третьих, ускорить процесс вступления Украины в наш Союз».
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