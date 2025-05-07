Фон дер Ляйен назвала самую сильную гарантию безопасности для Украины — Finance.ua

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Фон дер Ляйен назвала самую сильную гарантию безопасности для Украины

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Фон дер Ляйен назвала самую сильную гарантию безопасности для Украины
Фон дер Ляйен назвала самую сильную гарантию безопасности для Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после установления мира.
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Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге «Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине», Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет наибольшей гарантией справедливого длительного мира.
«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины — это может быть самой сильной гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме».
сказала она

Война в Украине, наконец, закончится. И то, как она закончится, сформирует Европейский континент на несколько поколений вперед".
Президент Еврокомиссии выразила убеждение, что «плохое соглашение может поощрить путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности».
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«А справедливый и длительный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы», — подчеркнула она.
Поэтому фон дер Ляйен выделила три приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: «Во-первых, поддержать обороноспособность Украины. Во-вторых, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива. И в-третьих, ускорить процесс вступления Украины в наш Союз».
По материалам:
Економічна Правда
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