ЕС готовится продлить льготный режим для украинской стали после 2025 года — Европарламент Сегодня 15:44 — Казна и Политика

ЕС готовится продлить льготный режим для украинской стали после 2025 года — Европарламент

Европейский парламент 8 мая будет голосовать за введение льготного режима экспорта из Украины стали и железа после того, как с 6 июня 2025 года завершится действие общих автономных торговых преференций для украинского экспорта в ЕС (так называемого «торгового безвиза»).

Об этом говорится в проекте законодательной резолюции Европарламента по предложению Регламента Европейского парламента и Совета ЕС, которым приостанавливается действие отдельных положений Регламента (ЕС) 2015/478 относительно импорта украинской продукции в Европейский Союз, текст которого находится в распоряжении «Европейской правды».

В проекте законодательной резолюции Европарламента, которая будет поставлена ​​на голосование 8 мая, говорится о продлении упрощенного режима импорта для украинской стали и железа после 5 июня 2025 года.

«Украина все еще остается крупным экспортером железа и стали, несмотря на то, что война привела к разрушению или оккупации многих производственных мощностей. Поэтому остается необходимым сохранить приостановление действия Регламента (ЕС) 2015/478 об общих правилах импорта. Эта приостановка есть и будет оставаться правовой основой для приостановки текущей защитной меры ЕС по стальной продукции (относительно такого импорта из Украины) в рамках поддержки со стороны ЕС», — говорится в пояснительной записке Еврокомиссии к проекту документа.

В Еврокомиссии подчеркнули, что для того, чтобы обеспечить продление мер по либерализации торговли для Украины по истечении срока действия автономных торговых преференций для Украины 5 июня 2025 года, «необходимо, чтобы предложенный Регламент вступил в силу 6 июня 2025 года».

Ввести преференции для украинских железа и стали предлагается сроком на три года.

Если голосование в Европарламенте будет успешным, законодательная резолюция должна быть утверждена Советом ЕС и вступит в силу после официальной публикации.

В ходе пленарного заседания 5−8 мая Европарламент также обсудит мир в Украине и возвращение похищенных рф украинских детей.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый «торговый безвиз»), действующий до 5 июня. Однако планируется обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Європейська правда По материалам:

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