В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной — Finance.ua

В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной Сегодня 14:33 — Казна и Политика

В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной

Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер (АТМ) для Украины (так называемый «торговый безвиз»), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Источник: представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге 30 апреля в Брюсселе, корреспондентка «Европейской правды»

Детали: Гилл подчеркнул, что автономные торговые мероприятия, снимающие большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены: все детали либерализации торговли между Украиной и ЕС будут зафиксированы в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле (ГВССТ).

«Мы намерены обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое мы имеем с Украиной», — заявил Олоф Гилл.

«Таким образом, мы намерены совершить переход, который позволит действию АТМ закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВССТ», — уточнил он.

Спикер Еврокомиссии заявил, что «не может сказать, когда этот процесс начнется».

«Но это произойдет вскоре и будет происходить структурированным способом, чтобы не оставалось места для сомнений», — подчеркнул он.

«Мы собираемся обеспечить, чтобы не было нужды в откате назад. Мы введем процесс, чтобы по истечении срока действия АТМ способ, которым мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в нашу ГВССТ», — подытожил Олоф Гилл.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.