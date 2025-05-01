В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной — Finance.ua
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В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной

Казна и Политика
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В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной
В Еврокомиссии подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной
Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер (АТМ) для Украины (так называемый «торговый безвиз»), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.
Источник: представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге 30 апреля в Брюсселе, корреспондентка «Европейской правды»
Детали: Гилл подчеркнул, что автономные торговые мероприятия, снимающие большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены: все детали либерализации торговли между Украиной и ЕС будут зафиксированы в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле (ГВССТ).
«Мы намерены обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое мы имеем с Украиной», — заявил Олоф Гилл.
«Таким образом, мы намерены совершить переход, который позволит действию АТМ закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВССТ», — уточнил он.
Спикер Еврокомиссии заявил, что «не может сказать, когда этот процесс начнется».
«Но это произойдет вскоре и будет происходить структурированным способом, чтобы не оставалось места для сомнений», — подчеркнул он.
«Мы собираемся обеспечить, чтобы не было нужды в откате назад. Мы введем процесс, чтобы по истечении срока действия АТМ способ, которым мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в нашу ГВССТ», — подытожил Олоф Гилл.
По материалам:
Економічна Правда
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