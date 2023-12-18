Отказывайтесь от новых айфонов. Минфин хочет изменить поведение потребления в Украине — Finance.ua

Отказывайтесь от новых айфонов. Минфин хочет изменить поведение потребления в Украине Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Отказывайтесь от новых айфонов. Минфин хочет изменить поведение потребления в Украине

Общественное потребление в Украине нужно снизить в несколько раз. И украинское правительство рассматривает такой потенциальный сценарий.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает LB.ua.

По его словам, Украина переходит на военные рельсы.

«К сожалению, пока что мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы», — сказал министр.

Он отметил, что общественное потребление нужно снизить в несколько раз, поскольку украинцы потребляют преимущественно импортные товары и услуги, и это определяет экономический потенциал страны. Украинское общество к такому не готово, но это потенциальный сценарий.

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«Могут быть другие налоговые режимы, другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 годе, должны закладывать соответствующие сценарии», — высказался Марченко.

Чиновник объяснил, что для него как для министра финансов лучше, когда девальвирует гривна и в стране больше инфляция, поскольку «балансы лучше сходятся».

«С точки зрения экономических интересов и перспектив будущего это нормальная, правильная и логическая политика. А с точки зрения нынешних интересов граждан, конечно, курс стабильный и высокая покупательная способность — это дорогие иномарки. И это 31 млрд долларов торгового дефицита за 10 месяцев. Кому это нужно? Условно говоря, мы привлекли 40 млрд долларов внешней помощи. И здесь эти же средства вернулись в экономики тех стран. Работают производства — производят нам оружие, амуницию. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса — производят нам айфоны, автомобили, технику, одежду», — рассказал он.

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Марченко считает, что если не изменить поведение потребления, это приведет к печальным последствиям.

Слова министра финансов о необходимости ограничить потребление в Украине прозвучали через месяц после того, как он сказал о наличии «неприятного» плана на случай, если предоставление средств со стороны США будет в дальнейшем прекращено.

В Штатах Конгресс несколько месяцев не поддерживает запрос президента Джо Байдена на выделение 61 млрд долларов помощи для Украины. Это происходит, поскольку республиканцы хотят более решительных мер по усилению безопасности границы США.

В октябре Марченко указывал, что о сценарии, который будет применен в случае отсутствия средств, слишком рано говорить, поскольку к нему не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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