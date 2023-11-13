Данилов рассказал, почему экономика Украины полностью не перейдет на «военные рельсы» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Данилов рассказал, почему экономика Украины полностью не перейдет на «военные рельсы»

Казна и Политика
50
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что полного перехода экономики на «военные рельсы» не будет. Он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами осуществляется усилиями государства в сотрудничестве с частными предприятиями.
Об этом сообщил в комментарии украинскому радио Алексей Данилов, передает портал Новости.Live.
Он убежден, что реализовать полный переход украинской экономики на военные рельсы физически невозможно.

Читайте также: Как изменялись расходы на оборону за годы независимости Украины

«Когда начинают использовать словосочетание „переход экономики на военные“ рельсы», то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, где все предприятия были государственной формой собственности, где была совсем другая система государственного управления, была замкнута система, об этом можно было бы говорить", — отметил секретарь СНБО.
По словам Данилова, обеспечение украинской армии боеприпасами, ракетами и бронетехникой осуществляется усилиями государства по тесному сотрудничеству с частными предприятиями.

Читайте также: Госбюджет Украины на 2024: основные цифры

Он также отметил о договоренностях сотрудничества с производителями из других стран, мол «уже есть совместные предприятия, производящие те или иные средства». Речь идет именно о коллаборациях с иностранными поставщиками. Данилов привел пример производства морских дронов, являющихся продуктом частной компании.
«Когда вы узнаете, кем до этого работал человек, который создал эту компанию, вы будете очень удивлены. Он не имел никакого отношения ни к морю, ни к транспортным средствам. Но талант украинцев позволяет нам быстро делать очень сложные вещи», — добавил Алексей Данилов.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.