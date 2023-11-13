Данилов рассказал, почему экономика Украины полностью не перейдет на «военные рельсы» — Finance.ua

Данилов рассказал, почему экономика Украины полностью не перейдет на «военные рельсы» Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что полного перехода экономики на «военные рельсы» не будет. Он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами осуществляется усилиями государства в сотрудничестве с частными предприятиями.

Об этом сообщил в комментарии украинскому радио Алексей Данилов, передает портал Новости.Live.

Он убежден, что реализовать полный переход украинской экономики на военные рельсы физически невозможно.

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«Когда начинают использовать словосочетание „переход экономики на военные“ рельсы», то следует осознать, что это не совсем корректная вещь. Если бы мы жили в СССР, где все предприятия были государственной формой собственности, где была совсем другая система государственного управления, была замкнута система, об этом можно было бы говорить", — отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, обеспечение украинской армии боеприпасами, ракетами и бронетехникой осуществляется усилиями государства по тесному сотрудничеству с частными предприятиями.

Он также отметил о договоренностях сотрудничества с производителями из других стран, мол «уже есть совместные предприятия, производящие те или иные средства». Речь идет именно о коллаборациях с иностранными поставщиками. Данилов привел пример производства морских дронов, являющихся продуктом частной компании.

«Когда вы узнаете, кем до этого работал человек, который создал эту компанию, вы будете очень удивлены. Он не имел никакого отношения ни к морю, ни к транспортным средствам. Но талант украинцев позволяет нам быстро делать очень сложные вещи», — добавил Алексей Данилов.

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