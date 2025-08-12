Отдых на море в Польше: какие преимущества (список пляжей) — Finance.ua

Отдых на море в Польше: какие преимущества (список пляжей) Сегодня 18:26 — Личные финансы

Отдых на море в Польше: какие преимущества (список пляжей)

В августе почти все пляжи в Европе переполнены: Испания изнывает от толп туристов, в Хорватии и Италии неподъемные цены. А вот в Польше на побережье Балтийского моря на пляжах тишина и отсутствие толпы, без шумных развлечений. Это их большое преимущество. Здесь царят настоящее спокойствие, девственная природа и уютная атмосфера.

Читайте также Как получить вид на жительство в Польше (детали)

Они расположены не на основных маршрутах, что иногда усложняет доступ к ним, а иногда им просто не хватает должной рекламы. Но именно это делает их уникальными. Такие места предлагают покой, природу и совсем другую сторону Балтийского моря, пишет inpoland

Куда стоит поехать

Если вы мечтаете о спокойном отдыхе на Балтийском море, стоит обратить внимание на эти пляжи.

Пяски (Новая Карчма) — последнее село на Вислинской косе, прямо на границе с россией. Туристы больше любят Криницу Морску, поэтому здесь царит блаженный покой.

— последнее село на Вислинской косе, прямо на границе с россией. Туристы больше любят Криницу Морску, поэтому здесь царит блаженный покой. Сковронки — небольшое село между Криницей и Контами Рыбацкими. Оно расположено рядом с заповедником бакланов. Вместо набережной здесь тропа в лесу, а вместо толпы — шум волн. Идеально подходит для тех, кто хочет укриться от будничной суеты.

— небольшое село между Криницей и Контами Рыбацкими. Оно расположено рядом с заповедником бакланов. Вместо набережной здесь тропа в лесу, а вместо толпы — шум волн. Идеально подходит для тех, кто хочет укриться от будничной суеты. Карвенске Блото Первое — забытое поселение с голландским прошлым. Село, расположенное среди лесов и рядом с тихим пляжем — идеально подходит для семей и любителей сельской атмосферы.

— забытое поселение с голландским прошлым. Село, расположенное среди лесов и рядом с тихим пляжем — идеально подходит для семей и любителей сельской атмосферы. Карвенское Блото Второе — еще более спокойное место. Прекрасный пляж привлекают тех, кто ищет спокойный отдых вдали от суеты. Спасатели дежурят, но на пляже немноголюдно.

— еще более спокойное место. Прекрасный пляж привлекают тех, кто ищет спокойный отдых вдали от суеты. Спасатели дежурят, но на пляже немноголюдно. Пустково — тихая деревня с прекрасным пляжем, расположенная между Поберово и Ревалем. Пляж получил Голубой флаг. Он также может похвастаться удивительной копией креста Гевонт. Это идеальное место для неспешных прогулок и семейных пикников.

— тихая деревня с прекрасным пляжем, расположенная между Поберово и Ревалем. Пляж получил Голубой флаг. Он также может похвастаться удивительной копией креста Гевонт. Это идеальное место для неспешных прогулок и семейных пикников. Поддомбе — расположен на скале между Усткой и Ровами. Здесь нет набережной, но царят леса, дикий пляж и велосипедные дорожки.

— расположен на скале между Усткой и Ровами. Здесь нет набережной, но царят леса, дикий пляж и велосипедные дорожки. Любятово — затерянная деревня, расположенная среди дюн, до которой можно добраться по лесным дорогам. А в конце дороги вас ждет один из самых красивых и безлюдных пляжей Балтийского моря.

— затерянная деревня, расположенная среди дюн, до которой можно добраться по лесным дорогам. А в конце дороги вас ждет один из самых красивых и безлюдных пляжей Балтийского моря. Бялогура — расположена в самом сердце Надморского ландшафтного парка. Место для тех, кто предпочитает контакт с природой, а не шумные развлечения. Здесь больше оленей, чем туристов.

— расположена в самом сердце Надморского ландшафтного парка. Место для тех, кто предпочитает контакт с природой, а не шумные развлечения. Здесь больше оленей, чем туристов. Мехелинки — совсем рядом с Гдыней, но в то же время это отдельный мир. Небольшая рыбацкая деревня с пирсом, скалой и заповедником. Прекрасное место для короткой поездки за город.

— совсем рядом с Гдыней, но в то же время это отдельный мир. Небольшая рыбацкая деревня с пирсом, скалой и заповедником. Прекрасное место для короткой поездки за город. Боболин — расположен между Дарлувеком и Домбками. На пляже здесь можно увидеть бункеры, а вместо шума здесь тишина и пение птиц.

Читайте также Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее

10−20% от ее стоимости, что составляет по меньшей мере 50−100 тыс. злотых. Также следует учесть расходы на нотариальные услуги, налоги, ремонт и прочее. Напомним , что для покупки квартиры в Польше в ипотеку необходимо внестичто составляет по меньшей мере 50−100 тыс. злотых. Также следует учесть расходы на нотариальные услуги, налоги, ремонт и прочее.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.