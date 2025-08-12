Отдых на море в Польше: какие преимущества (список пляжей) — Finance.ua
Отдых на море в Польше: какие преимущества (список пляжей)

В августе почти все пляжи в Европе переполнены: Испания изнывает от толп туристов, в Хорватии и Италии неподъемные цены. А вот в Польше на побережье Балтийского моря на пляжах тишина и отсутствие толпы, без шумных развлечений. Это их большое преимущество. Здесь царят настоящее спокойствие, девственная природа и уютная атмосфера.
Они расположены не на основных маршрутах, что иногда усложняет доступ к ним, а иногда им просто не хватает должной рекламы. Но именно это делает их уникальными. Такие места предлагают покой, природу и совсем другую сторону Балтийского моря, пишет inpoland.

Куда стоит поехать

Если вы мечтаете о спокойном отдыхе на Балтийском море, стоит обратить внимание на эти пляжи.
  • Пяски (Новая Карчма) — последнее село на Вислинской косе, прямо на границе с россией. Туристы больше любят Криницу Морску, поэтому здесь царит блаженный покой.
  • Сковронки — небольшое село между Криницей и Контами Рыбацкими. Оно расположено рядом с заповедником бакланов. Вместо набережной здесь тропа в лесу, а вместо толпы — шум волн. Идеально подходит для тех, кто хочет укриться от будничной суеты.
  • Карвенске Блото Первое — забытое поселение с голландским прошлым. Село, расположенное среди лесов и рядом с тихим пляжем — идеально подходит для семей и любителей сельской атмосферы.
  • Карвенское Блото Второе — еще более спокойное место. Прекрасный пляж привлекают тех, кто ищет спокойный отдых вдали от суеты. Спасатели дежурят, но на пляже немноголюдно.
  • Пустково — тихая деревня с прекрасным пляжем, расположенная между Поберово и Ревалем. Пляж получил Голубой флаг. Он также может похвастаться удивительной копией креста Гевонт. Это идеальное место для неспешных прогулок и семейных пикников.
  • Поддомбе — расположен на скале между Усткой и Ровами. Здесь нет набережной, но царят леса, дикий пляж и велосипедные дорожки.
  • Любятово — затерянная деревня, расположенная среди дюн, до которой можно добраться по лесным дорогам. А в конце дороги вас ждет один из самых красивых и безлюдных пляжей Балтийского моря.
  • Бялогура — расположена в самом сердце Надморского ландшафтного парка. Место для тех, кто предпочитает контакт с природой, а не шумные развлечения. Здесь больше оленей, чем туристов.
  • Мехелинки — совсем рядом с Гдыней, но в то же время это отдельный мир. Небольшая рыбацкая деревня с пирсом, скалой и заповедником. Прекрасное место для короткой поездки за город.
  • Боболин — расположен между Дарлувеком и Домбками. На пляже здесь можно увидеть бункеры, а вместо шума здесь тишина и пение птиц.
Напомним, что для покупки квартиры в Польше в ипотеку необходимо внести 10−20% от ее стоимости, что составляет по меньшей мере 50−100 тыс. злотых. Также следует учесть расходы на нотариальные услуги, налоги, ремонт и прочее.
