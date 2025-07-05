Купувати чи орендувати квартиру в Польщі: що вигідніше — Finance.ua

Купувати чи орендувати квартиру в Польщі: що вигідніше Сьогодні 18:13 — Нерухомість

Купувати чи орендувати квартиру в Польщі: що вигідніше

Питання житла є ключовим для українців, які виїхали до Польщі та планують там залишатися. Часто вибір зупиняється на оренді, адже цей варіант простіший, не вимагає великих вкладень та залишає можливість для переїзду. Проте зростання цін на оренду змушує багатьох замислитися над купівлею власної квартири.

Видання inPoland розповідає , що вигідніше — купити чи орендувати квартиру у Польщі.

Оренда чи покупка квартири: що обрати

Середня вартість оренди двокімнатної квартири у великих польських містах, таких як Варшава, Краків чи Вроцлав, становить 2500−4000 злотих на місяць.

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Водночас щомісячний іпотечний платіж на аналогічне житло (при першому внеску 20%) зазвичай коливається у межах 2200−3500 злотих, залежно від терміну кредиту та ставки.

Якщо ви плануєте залишатися у Польщі, у вас є стабільний дохід та легальний статус — покупка квартири є вигіднішою інвестицією, ніж оренда.

Оренда ж часто обмежується роком і залежить від волі власника, який може підняти ціну або не продовжити договір.

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Для купівлі квартири в Польщі необхідно внести 10−20% від її вартості, що становить щонайменше 50−100 тис. злотих.

Також слід врахувати витрати на нотаріальні послуги, податки, ремонт та ін.

Проте у довгостроковій перспективі щомісячні платежі за іпотекою часто нижчі, ніж ціни на оренду, а головне — це інвестиція у власне майно.

Нагадаємо, у більшості великих польських міст зафіксовано зниження цін на квартири на вторинному ринку. Найбільш помітне падіння відбулося у Кракові, де вартість житла зменшилася більш ніж на 5% за рік.

inpoland За матеріалами:

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