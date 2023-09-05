Оставили без денег ошибочно: некоторым переселенцам в Украине решили возобновить выплаты — Finance.ua

Оставили без денег ошибочно: некоторым переселенцам в Украине решили возобновить выплаты Сегодня 13:38 — Личные финансы

Оставили без денег ошибочно: некоторым переселенцам в Украине решили возобновить выплаты

100 тысяч переселенцев уже лишили выплат на проживание, но оказалось, что ошибочно. Теперь государство обещает возобновить начисление финпомощи некоторым гражданам.

Некоторым внутриперемещенным лицам ВПЛ, которых после масштабной проверки лишили государственной поддержки на проживание, вернут выплаты. Как объяснила в эфире телемарафона 4 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, без денег украинцев оставили по ошибке.

По ее словам, во время верификации ВПЛ выяснилось, что около 10 тысяч граждан числятся в реестрах ЗАГСа умершими. По результатам проверки выплаты отменили, но как оказалось — некоторым ошибочно.

«Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч человек, к счастью, оказались живыми. Реестр, показывающий личность как умершего, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших, было в реестре ВПЛ», — рассказала Верещук, отметив, что после выяснения обстоятельств этим гражданам выплаты возобновили.

Чтобы больше не возникало таких неразберих, в реестр умерших теперь также начнут добавлять идентификационные коды, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Кроме этого, как рассказала Ирина Верещук, выплаты вернули 0,3% выехавших за границу людям. Причина — они вернулись в Украину, но их система не зафиксировала. Им также вернут помощь на проживание.

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«Например, верификация была 15 июля, а они вернулись 16-го. Мы также им всем вернем выплаты. Все происходит автоматически», — подчеркнула она.

Министр также добавила, что в случаях неправомерного лишения выплат этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, и средства вернут, в частности, за период «отключения».

Отметим, что в 2023 году размер денежной помощи переселенцам составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

2 000 гривен — всем остальным гражданам.

Справка Finance.ua:

с 1 сентября начал действовать ряд оснований, по которым ВПЛ будут лишать ежемесячного пособия от государства на проживание. Так, после верификации выплаты не продлят для тех, кто имеет возможность осуществлять существенные расходы без помощи государства. Все основания мы перечисляли здесь ;



выплат также не получат переселенцы, которые находятся 30 и более дней подряд за границей без оснований, таких как командировка, стажировка, уход за больным ребенком, лечение и оздоровление. Для продолжения получения выплат необходимо предоставить документы о причинах выезда из Украины.



без оснований, таких как командировка, стажировка, уход за больным ребенком, лечение и оздоровление. Для продолжения получения выплат необходимо предоставить документы о причинах выезда из Украины. ранее стало известно, что по первым результатам верификации почти 180 тыс. граждан по ошибке получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

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Фокус По материалам:

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