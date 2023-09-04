Как восстановить справку ВПЛ — Finance.ua

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Как восстановить справку ВПЛ

Личные финансы
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Как восстановить справку ВПЛ
Как восстановить справку ВПЛ
Из-за войны, которую начала россия против Украины, многие были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами. Иногда бывают случаи, когда человек случайно отменяет свой статус ВПЛ в «Дії».
В Telegram-канале Министерства социальной политики Украины объяснили, что делать, если случайно отменили статус ВПЛ.
Там объяснили, если возникла необходимость восстановить справку после собственноручной отмены в «Дії», необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания. Новая справка может быть оформлена с даты обращения (при наличии для этого оснований).
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В Минсоцполитики также напомнили, что право на получение справки имеют лица, выехавшие с временно оккупированных территорий, с территорий, где ведутся боевые действия или жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации (это подтверждается соответствующим актом технического обследования состояния жилого помещения).
Подробный Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица содержится в соответствующем постановлении правительства.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 сентября начнет действовать ряд оснований, по которым ВПЛ будут лишать ежемесячного пособия от государства на проживание. Так, право на выплаты теряют те внутренние переселенцы, кто после вступления в силу постановления:
  • приобрел транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);
  • купил на сумму свыше 100 тыс. грн квартиру, дом, земельный участок (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн;
  • приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);
  • владеет жильем, расположенным на территориях, где не ведутся боевые действия и не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).
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По материалам:
Finance.ua
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