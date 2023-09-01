Почти 180 тыс. граждан ошибочно считают себя ВПЛ и получают выплаты — Верещук
Верификация показала, что около 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
«То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тыс. постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица», — сказала Верещук, отвечая на вопрос, сколько людей лишат выплат пособия переселенцам после верификации
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Еще почти 10 тыс. человек, по ее словам, оказались числящимися в реестрах ЗАГСа как умершие, но на них продолжают получать выплаты.
Также были найдены ошибки в реестре, когда два члена семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей — таких семей нашли почти 60 тыс.
Вице-премьер отметила, что все ошибки будут исправлены, и выплаты таким людям прекратят.
Верещук также рассказала, что на сегодняшний день выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тыс. человек.
Справка Finance.ua:
- с 1 сентября некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) лишат ежемесячного пособия от государства. Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 11 июля;
- Министерство финансов проверяет информацию по каждому человеку, используя государственные реестры, базы данных и информацию, имеющуюся в банковских учреждениях;
- по результатам верификации Минфин дает рекомендации относительно того, должна ли быть продлена или прекращена выплата, или, например, уточнена определенная информация о получателях. По результатам рекомендаций орган социальной защиты сообщает средствами электронной связи о прекращении выплаты и его причину.
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