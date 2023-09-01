Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати — Верещук Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати — Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

«Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи», — сказала Верещук, відповідаючи на запитання, скільки людей позбавлять виплат допомоги переселенцям після верифікації.

Ще майже 10 тис. осіб, за її словами, виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.

Також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тис.

Віцепрем'єр зазначила, що всі помилки буде виправлено, і виплати таким особам припинять.

Верещук також розповіла, що на сьогодні виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тис. осіб.

Довідка Finance.ua:

з 1 вересня деяких внутрішньо переміщених осіб (ВПО) позбавлять щомісячної допомоги від держави. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 11 липня;

Міністерство фінансів перевіряє інформацію щодо кожної особи, використовуючи державні реєстри, бази даних та інформацію, наявну в банківських установах;



за результатами верифікації Мінфін надає рекомендації щодо того, чи має бути продовжено чи припинено виплату, чи, наприклад, уточнено певну інформацію щодо отримувачів. За результатами рекомендацій орган соціального захисту повідомляє засобами електронного зв’язку щодо припинення виплати та його причину.



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Економічна Правда За матеріалами:

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