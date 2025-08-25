Ошибки при начислении индексации: какие штрафы — Finance.ua
Ошибки при начислении индексации: какие штрафы

Казна и Политика
27
Управление инспекционной деятельности в Харьковской области предоставило разъяснение об ответственности за нарушение правил индексации заработной платы.
Штрафы
Согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет за собой штраф в размере двух минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого выявлены нарушения.
На сегодняшний день это составляет 16 000 грн.
Что действует во время военного положения
В то же время инспекция напоминает: в период военного положения штрафные санкции за такие нарушения не применяются, кроме отдельных случаев, определенных законодательством.
Почему это важно
Для работодателей это означает, что ошибки при начислении индексации заработной платы сейчас не приведут к штрафу. Однако контроль за правильностью расчетов остается важным, ведь после завершения военного положения законодательные нормы будут снова действовать в полном объеме.
Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы. Как сообщает Государственная налоговая служба, соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с принятием Закона № 4505-ІХ.
На время службы ФЛП освобождаются от оплаты:
  • налога на доходы физических лиц;
  • единого налога;
  • военного сбора;
  • ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.
ФЛП
