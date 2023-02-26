єОселя: каким жильем интересуются украинцы и сколько кредитов выдано (инфографика) — Finance.ua

єОселя: каким жильем интересуются украинцы и сколько кредитов выдано (инфографика) Сегодня 09:13 — Недвижимость

єОселя: каким жильем интересуются украинцы и сколько кредитов выдано (инфографика)

Осенью прошлого года в Украине запустили программу ипотечного кредитования єОселя. Согласно условиям программы, определенные категории населения могут приобрести жилье в кредит сроком на 20 лет по фиксированной ставке в 3%.

Об этом пишет Dom.Ria.

Первыми программой воспользовались военнослужащие по контракту, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагоги, ученые. Для них льготная ставка на весь срок кредита составляет 3% годовых.

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Основные критерии для подачи заявки на получение ипотечного кредита следующие:

быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

быть платежеспособным;

владеть недвижимостью менее 52,5 м² (и дополнительного 21 м² на каждого следующего члена семьи);

владеть недвижимостью, расположенной в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;

не находиться под санкциями и не участвовать в других подобных государственных программах.

В программе принимают участие квартиры в многоквартирных жилых домах (кроме принадлежащих государству или коммунальным формам собственности) или имущественные права на строящуюся квартиру (квартиры от застройщика).

Как выбрать жилье

Дома должны быть расположены на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и районов боевых действий, в то же время жилье должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад, если оно расположено в областном центре.

Для того чтобы просчитать стоимость жилья, необходимо учитывать опосредованную стоимость жилья по регионам Украины, определенную Министерством развития общин и территорий Украины.

Так, стоимость выбранного жилья в рамках программы єОселя не должна превышать среднюю стоимость сооружения жилья в регионе, умноженную на следующие коэффициенты:

для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова коэффициент составляет х2,5;

для областных центров, населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от областных центров и городов с населением более 300 тысяч человек — коэффициент х2,0;

для городов с населением от 100 тысяч до 300 тысяч человек — х1,75;

для других населённых пунктов — х1.0.

При превышении стоимости м² или площади жилья, определенных условиями — разница стоимости покрывается во время первого взноса.

В рамках программы приобретения жилья кредитуют банки Ощадбанк, ПриватБанк , Глобус Банк, Укргазбанк и Sky Bank, которые предлагают два варианта погашения кредита: аннуитет или классический:

по аннуитету погашение задолженности происходит одинаковыми долями ежемесячно. Таким образом, заемщик сначала выплачивает проценты кредита, а затем уже тело кредита;

в классической схеме сумма ежемесячного платежа уменьшается и состоит из тела кредита и процентов на остаток задолженности.

Спрос на жилье от застройщиков

По состоянию на февраль 2023 года количество новостроек составляет 171 жилой комплекс. Строящиеся квартиры можно приобрести в объектах, аккредитованных банками-партнерами. Наибольший спрос на жилье по программе «єОселя » наблюдается в городе Киев — 30,6% от общего количества просмотров в городе.

Среди регионов передовые позиции занимает Львовская, Ивано-Франковская и Киевская области — 15,2%, 10,7% и 10,3% соответственно.

Наименьший спрос наблюдается в Черниговской области — 0,6%, Запорожской — 0,6% и Хмельницкой — 0,7%.

Какими квартирами интересуются украинцы

Больше всего украинцы просматривают двухкомнатные квартиры площадью от 32 до 75 м² — 35% от общего количества запросов, 21% украинцев интересуются только однокомнатными квартирами площадью от 17 до 52 м².

Наименьшее количество просмотров составляет 5% от общего количества и приходится на ознакомление с квартирами от 1 до 3 комнат площадью от 38 до 98 м².

Квартиры от 2 до 3-х и более комнат просматривает 8% украинцев.

Как сейчас работает программа и сколько кредитов выдано

По данным Укрфинжилья по состоянию на февраль 2023 года, по программе «єОселя» уже выдано кредитов на 1 128 900 000 гривен. Жилье приобрели 873 украинских семьи, в основном военнослужащие и правоохранители.

Из всего количества выданных кредитов 277 кредитов было выдано на квартиры от застройщиков. В общей сложности из 1 128 900 000 гривен, 961,3 миллиона было направлено на квартиры для военнослужащих и силовиков (724 кредита), 85,5 миллиона для медиков (78 кредитов), 69,7 миллиона педагогам (62 кредита) и 13,6 миллиона научным сотрудникам (10 кредитов).

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