Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя» — Finance.ua
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Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя»

Кредит&Депозит
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Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя»
Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя»
С 1 октября 2022 по 31 января 2023 года украинцы получили более 1 млрд грн кредитов на жилье по программе «єОселя».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В целом с начала запуска программы государство выдало 784 кредита под 3%. 83% из них получили защитники и защитницы Украины, 9% медики, 7% педагоги и 1% ученые.

Кто воспользовался кредитованием жилья:

  • военнослужащие и силовики — 653;
  • медики — 69;
  • учителя — 52;
  • ученые — 10.
В Киевской области выдали больше всего кредитов — 183 на 247 млн грн. В Николаевской области выдали всего два кредита на сумму 1 млн грн.
Услуга «єОселя» предлагает получить кредит на жилье под 3% на 20 лет. Программа доступна для военных по контракту, защитников Украины, силовиков и членов их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах.

Чтобы принять участие в программе онлайн:

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или BankID.
  • Перейдите к услуге «єОселя».
  • Проверьте свои данные из кабинета гражданина на Портале.
  • Выберите категорию заявителя, к которой вы относитесь по месту трудоустройства (военнослужащие, силовики, медики, учителя, ученые).
  • Укажите семейный статус, данные другого супруга, количество несовершеннолетних детей, которые будут с вами проживать и среднемесячный доход семьи.
  • Укажите данные о желаемом жилье и банке, в который хотите отправить заявление.
  • Проверьте заявление, подпишите электронной подписью и отправьте.
  • Ожидайте сообщения о дальнейших шагах по указанному электронному адресу.
Напомним, в октябре 2022 года в приложении «Дія» начали тестировать услугу «єОселя», благодаря которой украинцы, оставшиеся без крова из-за войны, смогут оформить на выгодных условиях льготное государственное кредитование для покупки жилья.

єОселя — кредит под 3%. Кто и как может получить льготную ипотеку 🏠

По материалам:
The page
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