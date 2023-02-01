Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя» — Finance.ua

Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя» Сегодня 08:29 — Кредит&Депозит

Украинцы получили более 1 млрд гривен по программе «єОселя»

С 1 октября 2022 по 31 января 2023 года украинцы получили более 1 млрд грн кредитов на жилье по программе «єОселя».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В целом с начала запуска программы государство выдало 784 кредита под 3%. 83% из них получили защитники и защитницы Украины, 9% медики, 7% педагоги и 1% ученые.

Кто воспользовался кредитованием жилья:

военнослужащие и силовики — 653;

медики — 69;

учителя — 52;

ученые — 10.

В Киевской области выдали больше всего кредитов — 183 на 247 млн грн. В Николаевской области выдали всего два кредита на сумму 1 млн грн.

Услуга «єОселя» предлагает получить кредит на жилье под 3% на 20 лет. Программа доступна для военных по контракту, защитников Украины, силовиков и членов их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах.

Чтобы принять участие в программе онлайн:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или BankID.

Перейдите к услуге «єОселя».

Проверьте свои данные из кабинета гражданина на Портале.

Выберите категорию заявителя, к которой вы относитесь по месту трудоустройства (военнослужащие, силовики, медики, учителя, ученые).

Укажите семейный статус, данные другого супруга, количество несовершеннолетних детей, которые будут с вами проживать и среднемесячный доход семьи.

Укажите данные о желаемом жилье и банке, в который хотите отправить заявление.

Проверьте заявление, подпишите электронной подписью и отправьте.

Ожидайте сообщения о дальнейших шагах по указанному электронному адресу.

Напомним, в октябре 2022 года в приложении «Дія» начали тестировать услугу «єОселя», благодаря которой украинцы, оставшиеся без крова из-за войны, смогут оформить на выгодных условиях льготное государственное кредитование для покупки жилья.

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