єОселя: в следующем году планируют предоставить 12-15 тысяч льготных ипотечных кредитов — Finance.ua

єОселя: в следующем году планируют предоставить 12-15 тысяч льготных ипотечных кредитов Сегодня 16:47 — Кредит&Депозит

єОселя: в следующем году планируют предоставить 12-15 тысяч льготных ипотечных кредитов

До конца года по программе єОселя планируется выдать около 500 льготных ипотечных кредитов. А в следующем году количество льготных ипотек будет составлять от 12 до 15 тысяч.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, 21 декабря полноценно запустили программу єОселя, которая до этого работала в тестовом режиме.

По словам Свириденко, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину существовал дефицит доступного жилья, а жилищный фонд не отвечал современным стандартам. 40% граждан были недовольны своими жилищными условиями. 35% людей имели квадратных метров меньше санитарной нормы — 15,6 кв. м. на человека.

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«В октябре мы запустили программу єОселя в тестовом режиме, чтобы убедиться в правильности выбранных критериев для целевой аудитории, алгоритмов и механизмов работы программы. Чтобы в дальнейшем масштабировать услугу и делать ее массовой. Мы установили, что первоначальный взнос будет на уровне 20%, а площадь жилья установили на уровне: 52,5 кв. м на одного человека +21 «квадрат» на каждого члена семьи.

О том, что эти параметры были подобраны правильно, а программа запущена вовремя, говорят цифры заинтересованных, которые передают нам банки. За почти три месяца они получили более 24 тысяч заявок, из них 7 тысяч имеют предварительное положительное решение банков. Это свидетельствует о том, что эти заемщики отвечают критериям программы, а банки готовы кредитовать приобретение конкретного жилья", — пояснила Юлия Свириденко.

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В Украине выдано 277 кредитов. Большинство заемщиков — военнослужащие и правоохранители (85%).

Что касается регионального распределения, то больше всего выданных кредитов приходится на Киевскую область, город Киев, Черниговскую область. В целом распределение по регионам выглядит равномерным.

«По предварительным прогнозам и исходя из нынешних условий, до конца года планируется выдача более 500 льготных ипотечных кредитов. А в следующем году мы планируем выдать около 12–15 тысяч льготных ипотечных кредитов. Мы верим, что эта программа запускается на многие годы», — заявила Свириденко.

Полноценный запуск программы єОселя для всех граждан, имеющих ненадлежащие жилищные условия, планируется на следующий год.

Справка Finance.ua:

По программе єОселя украинцы могут получить кредит на жилье:

льготная процентная ставка — 3% (для льготных категорий) или 7% годовых (для всех заемщиков в следующем году);

максимальный срок кредитования — до 20 лет;

минимальный первый платеж — не менее 20% от суммы.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо авторизироваться в приложении «Дія»:

в меню Услуги выберите єОселя и нажмите Начать;



выберите льготную категорию, к которой вы относитесь;

укажите информацию в заявке (семейное положение, данные о детях, жилой недвижимости, доходе и т.п.);

далее укажите данные о жилье, которое хотите приобрести;

выберите из списка один или несколько банков, в которые хотите прислать заявление на рассмотрение для получения предварительного решения по сумме возможного кредита;

отправьте заявление.

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