Квартиры или частные дома: какое жилье предпочитают украинцы — Finance.ua

Квартиры или частные дома: какое жилье предпочитают украинцы Сегодня 09:01 — Недвижимость

Квартиры или частные дома: какое жилье предпочитают украинцы

Отголоски паники, спровоцированной страхом остаться без света на несколько дней или недель, до сих пор чувствуются на рынке жилья.

По словам риелторов, спрос на аренду частных домов существенно повысился. Цены на автономное жилье под Киевом поднялись до 20% в зависимости от типа недвижимости, ее функционала и локации. Однако трудно сказать, что этот интерес перерос в тенденцию, а украинцы откажутся от квартир в пользу частных домов, пишет 24 канал.

Загородная недвижимость будет популярной недолго

По словам Дениса Судилковского, маркетинг директора ЛУН, наблюдать рост заинтересованности в идее собственного дома действительно можно. Но превратится ли этот интерес в платежеспособный спрос, покажет только время.

«Себестоимость строительства продолжает расти в Украине, частные дома будут все более дорогой опцией», — отмечает он.

Читайте также Подешевеет ли недвижимость в декабре: прогноз экспертов

Кроме того, эксперт напомнил, что государственные программы доступной ипотеки пока распространяются только на квартиры. Поэтому, скорее всего, дома для большинства так и останутся мечтой или вторым домом для семьи.

Другой вероятный вариант — аренда. Украинцы действительно могут временно переключиться на автономные варианты, однако после устранения неудобств со свето- и газоснабжением вернутся поближе к городским квартирам.

Сколько стоят дома в Украине

Однокомнатный эконом-вариант с газовым котлом в Одесской области стоит 4500 гривен. За 8000 гривен удастся снять дом на 60 квадратных метров с индивидуальным отоплением, придомовой территорией и доступом к городской инфраструктуре, что важно, если приезжаете с детьми или животными. За бюджет в 12 000 гривен на окраине Одессы можно арендовать дом на 160 «квадратов» с газовым котлом, септиком и камином, что делает его почти независимым от городских коммуникаций.

В Полтаве предлагается частный дом за 20 000 гривен. Площадь здания —140 «квадратов». Внутри есть камин, а вокруг — просторная придомовая территория.

Читайте также Цены на аренду квартир изменились: сколько теперь стоит жилье

Самые экономичные варианты в Киеве начинаются с 3-4 тысяч гривен в месяц. Это типичный «домик в селе», расположенный в 30 минутах езды от столицы на авто. Приблизительно за 20 000 гривен, по данным агрегаторов ЛУН, предлагают дома с генератором и каминными залами, что можно считать хорошими вариантами для тех, кто планирует провести зиму с достаточным уровнем комфорта.

Во Львове с бюджетом в 10 тысяч гривен можно найти дома на 50 «квадратов» с собственной скважиной, газовым отоплением и камином. В Закарпатье предлагают недвижимость в среднем за 12 тысяч гривен в месяц. Арендовать дом в Ивано-Франковске можно за 12 тысяч гривен в месяц.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.