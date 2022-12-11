Цены на аренду квартир изменились: сколько теперь стоит жилье — Finance.ua

Цены на аренду квартир изменились: сколько теперь стоит жилье Сегодня 12:12 — Недвижимость

В Украине критическая ситуация в энергосистеме также повлияла на рынок недвижимости. С одной стороны, вырос спрос на аренду домов с генераторами, с другой — упали цены на квартиры в новстройках с собственным водоснабжением и жилье на верхних этажах.

В Киеве цены на аренду квартир упали на 16,7%, подсчитали аналитики Dom.ria. При этом в Киевской области снижение цен составило 46,6%. С одной стороны, арендодатели начали понимать, что ситуация в стране кардинально изменилась и приходится пересматривать стоимость аренды. Кроме того, традиционно более низкие цены предлагают во время отопительного сезона, поскольку квартирантам самостоятельно приходится оплачивать коммуналку.

Но есть еще один фактор — массовые отключения электроэнергии и новости о предстоящем продолжительном обесточивании. Новые реалии также создали новый рыночный «неликвид». Панорамные квартиры на верхних этажах, за которые раньше могли предлагать цены на 10-20% выше, практически невозможно сдать в аренду.

Киевский риелтор, представитель Ассоциации специалистов недвижимости Артур Пилипчук подтверждает: спрос на квартиры на верхних этажах невысокий. Украинцы не готовы в условиях, когда в любой момент может отключиться лифт, жить на последних этажах. «Да, сейчас не очень смотрят на высокие этажи. То есть ходить надо. Предпочтение отдают низким этажам. Например, я живу на 26-м и иногда хожу, потому что я могу так ходить», — говорит эксперт.

Есть еще один «тяжелый» вариант для аренды: квартиры в домах без газа, с собственным водоснабжением, автономным отоплением. По закону, в Украине разрешено проводить газ в квартирах не выше 10-го этажа. В современных новостройках, в первую очередь в пригороде, застройщики часто устанавливают индивидуальное отопление (электрические и газовые котлы), а также бурят скважины (поднимают воду в дома с помощью насосов). Но без электроэнергии не работают ни насосы, ни котлы.

В результате стоимость аренды квартир на верхних этажах приходится значительно снижать, а арендаторов заманивать особо выгодными условиями. Но если на квартиру даже на верхнем этаже с централизованным отоплением и водоснабжением еще можно найти желающих, то в доме с автономными коммунальными услугами, полностью зависящими от электроэнергии, это крайне сложно сделать.

Сколько стоит аренда квартир

В столице однокомнатную квартиру неподалеку от метро можно арендовать за семь тысяч гривен в условном «бюджетном» сегменте. Это жилье без современного ремонта в старом жилом фонде. Квартира с ремонтом, в новостройке может стоить уже около 9-11 тыс. грн.

За двухкомнатную квартиру придется заплатить на 2–3 тыс. грн больше. При этом рынок неравномерный. Тем, кому нужно в сжатые сроки сдать квартиру, часто приходится значительно уступать в цене.

Артур Пилипчук считает, что цены на аренду снизились не столь значительно. По его оценкам, в сегменте «комфорт» недвижимость подешевела примерно на 10%, а в «бизнесе» (элитные ЖК) — на 20%. Если берем дорогую недвижимость, то да, там большее снижение. Если берем эконом-сегмент, почти не изменилась цена. А в среднем сегменте — 10-11 тысяч гривен — там изменение в 20-30%. А эконом-сегмент не снизился", — сказал специалист.

Обозреватель По материалам:

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